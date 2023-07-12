9 способов быстро согреться и поднять температуру

На температуру тела могут оказывать влияние многие факторы, такие как физическая активность, питание, уровень стресса, время суток, влажность воздуха, нахождение на улице, инфекционные заболевания, восстановительные процессы после хирургических вмешательств и многое другое.

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«Лента.ру» поговорила с врачом-терапевтом и выяснила, каково допустимое низкое значение температуры тела у человека и как можно повысить температуру в домашних условиях.

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Норма температуры тела у человека

Нормальная температура тела может колебаться от 36,1 градуса до 37,2 градуса или выше в зависимости от времени суток или активности человека. Как правило, у пожилых людей температура тела ниже, чем у молодых. Если температура тела держится на отметке выше 37,2 градуса продолжительное время, то она называется субфебрильной и может говорить о наличии патологий в организме.

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В разговоре с «Лентой.ру» Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровья Budu, отмечает, что пониженная или повышенная температура тела часто может служить признаком возникновения различных проблем со здоровьем, однако бывает и такое, что отклонения от нормы не говорят о патологии. Например, при физических нагрузках организм немного повышает температуру тела, а во время сна, наоборот, снижает.

Небольшие колебания температуры тела в течение дня могут быть обусловлены разными причинами. Для каждого человека нижняя отметка температуры тела индивидуальна, в среднем от 35,5-35,6 градуса. При температуре ниже 35 градусов начинается гипотермия. Если температура опускается ниже указанной отметки — стоит обратить на это внимание, — Андрей Рябков, врач-терапевт.

Что такое гипотермия?

Гипотермия — состояние, при котором тело теряет тепло быстрее, чем может его производить. Это вызывает опасно низкую температуру тела, при которой сердце, нервная система и другие органы не могут нормально работать. При отсутствии лечения гипотермия может привести к полному отказу сердца и дыхательной системы.

Гипотермия часто вызвана воздействием холодной погоды или погружением в ледяную воду. Первичное лечение гипотермии — согревание тела до нормальной температуры.

Симптомы гипотермии

Первый заметный симптом гипотермии — мышечная дрожь (озноб). Это автоматическая реакция тела на холод, поскольку во время мышечных сокращений организм вырабатывает больше тепла — так он пытается согреться.

Другие признаки и симптомы гипотермии:

невнятная речь или бормотание;

медленное, поверхностное дыхание;

слабый пульс, снижение артериального давления;

неуклюжесть или ухудшение координации движений;

слабость, головокружение;

сонливость, низкий уровень энергии;

спутанное сознание или частичная потеря памяти;

потеря сознания;

ярко-красная, холодная кожа (у младенцев).

Человек с переохлаждением обычно не знает о своем состоянии, потому что симптомы часто появляются постепенно. Кроме того, спутанное мышление, связанное с переохлаждением, препятствует осознанному поведению. Это, в свою очередь, может привести к рискованным поступкам и действиям.

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Гипотермия требует немедленного вмешательства врача. Если человек упал в холодную воду и у него подозревается переохлаждение, необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи. До ее приезда нужно осторожно перенести пострадавшего в сухое закрытое помещение, без резких движений снять с него мокрую одежду, заменив ее на сухую, и укутать в теплое одеяло.

Почему тело остывает?

Существует ряд состояний, при которых температура тела снижается ниже нормы.

Гипотиреоз

Эндокринологическое заболевание, при котором снижается уровень вырабатываемых щитовидной железой гормонов. Это состояние также называют сниженной активностью щитовидной железы. На ранних стадиях гипотиреоз может не вызывать заметных симптомов, однако если его не лечить, он может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как высокий уровень холестерина, ожирение, бесплодие, болезни сердца.

Гипотиреоз имеет тенденцию к медленному развитию, потому симптомы зависят от тяжести состояния. Сначала человек может заметить повышенную утомляемость и увеличение веса. Затем обычно добавляются другие признаки заболевания.

Симптомы гипотиреоза: повышенная чувствительность к холоду;

запоры;

сухость кожи;

отечность;

осипший голос;

мышечная слабость;

нерегулярность менструального цикла или тяжелые симптомы ПМС у женщин;

истончение и ломкость волос;

нарушения работы памяти;

депрессивные состояния.

Железодефицитная анемия

Самый распространенный тип анемии, который развивается, когда в организме недостаточно железа. При легкой и умеренной стадии симптомы могут отсутствовать. Более серьезная железодефицитная анемия провоцирует общие признаки этого состояния, такие как усталость, одышка, боль в груди, головокружение или предобморочное состояние, бледность кожи и мерзнущие конечности.

Понижение температуры тела может быть вызвано не только внутренними процессами, но и внешними, такими как переохлаждение. Гипотермия нередко возникает из-за переутомления, длительного стресса, голодания, снижения функции щитовидной железы и некоторых других эндокринных заболеваний, — Андрей Рябков, врач-терапевт.

Факторы риска гипотермии Истощение. Толерантность к холоду снижается, когда организм испытывает усталость.

Пожилой возраст. Способность организма регулировать температуру и ощущать холод может снижаться с возрастом, некоторые пожилые люди могут быть не в состоянии переместиться в теплое место, когда им холодно.

Ранний детский возраст. У маленьких детей слабо развита терморегуляция, поэтому они теряют тепло быстрее, чем взрослые.

Употребление алкоголя. Алкоголь создает обманчивое ощущение тепла внутри тела, при этом заставляя расширяться кровеносные сосуды. Побочный эффект от этого — более быстрая потеря тепла. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и теряет сознание в холодную погоду, у него может развиться гипотермия.

Некоторые заболевания, такие как нервная анорексия, диабет, инсульт, артрит в тяжелой стадии, болезнь Паркинсона, травмы и повреждения спинного мозга также влияют на способность тела регулировать температуру.

Как поднять температуру тела?

Пониженная температура может привести к неприятным последствиям для всего организма. Если необходимо быстро поднять температуру тела в домашних условиях, обратитесь к следующим методам.

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Способы повышения температуры тела в домашних условиях:

Надевайте сухую теплую одежду.

Используйте теплые одеяла, чтобы согреться.

Постарайтесь не выходить на холод, находитесь в теплом помещении.

Сделайте зарядку — небольшая физическая активность способна усилить циркуляцию крови в организме и, как следствие, повысить температуру тела.

Употребляйте горячую пищу и напитки, такие как супы, чай, кофе и горячий шоколад. Избегайте употребления холодной воды.

Используйте пряности и острый перец для стимуляции кровообращения.

Примите горячую ванну или душ — температура поднимется вследствие прямого контакта с горячей водой. Также можно сделать ванночку для ног: для этого добавьте в воду столовую ложку сухой горчицы и опустите ноги в эту жидкость на 15 минут.

Для локального повышения температуры на различных участках тела используйте грелку.

Выполните дыхательную технику. Для этого вам будет необходимо сделать 4 глубоких вдоха только животом. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Сделайте 4 полных дыхательных цикла, после пятого вдоха задержите дыхание на 5–10 секунд.

Существует распространенный миф о том, что температура тела поднимется, если съесть грифель от карандаша, однако у такого метода нет доказательной базы