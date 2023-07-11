Названы неожиданные последствия ежедневного употребления алкоголя
Из-за ежедневного употребления алкоголя портятся зубы и уменьшается объем серого и белого веществ в мозге. Об этих и других неожиданных последствиях привычки регулярно выпивать спиртное рассказала диетолог Сидни Грин в статье для Eat This, Not That.
По словам Грин, существует множество исследований, подтверждающих пользу употребления небольшого количества вина или иного алкоголя. Однако она уверена, что в долгосрочной перспективе негативные последствия такой привычки превосходят преимущества.
Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что употребление всего одного алкогольного напитка в день может быть связано с изменениями объема серого и белого вещества в мозге. У людей, которые ежедневно употребляли больше алкоголя, наблюдалось уменьшение объема мозгового вещества еще сильнее, — отметила эксперт.
Грин добавила, что частое употребление алкоголя вредит здоровью зубов. Она объяснила, что спиртные напитки вымывают из организма воду и соль, вызывая жажду. При плохом слюноотделении зубы лишаются естественной защиты, во рту появляются воспаления, и зубы разрушаются.
Помимо этого, по словам диетолога, под воздействием алкоголя ухудшается качество сна и работа желудочно-кишечного тракта. Сначала проблема может быть незаметна, но со временем падает иммунитет, человек чаще болеет, появляются сложности с пищеварением и лишним весом.