Названы неожиданные последствия ежедневного употребления алкоголя

Из-за ежедневного употребления алкоголя портятся зубы и уменьшается объем серого и белого веществ в мозге. Об этих и других неожиданных последствиях привычки регулярно выпивать спиртное рассказала диетолог Сидни Грин в статье для Eat This, Not That.

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По словам Грин, существует множество исследований, подтверждающих пользу употребления небольшого количества вина или иного алкоголя. Однако она уверена, что в долгосрочной перспективе негативные последствия такой привычки превосходят преимущества.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что употребление всего одного алкогольного напитка в день может быть связано с изменениями объема серого и белого вещества в мозге. У людей, которые ежедневно употребляли больше алкоголя, наблюдалось уменьшение объема мозгового вещества еще сильнее, — отметила эксперт.

Грин добавила, что частое употребление алкоголя вредит здоровью зубов. Она объяснила, что спиртные напитки вымывают из организма воду и соль, вызывая жажду. При плохом слюноотделении зубы лишаются естественной защиты, во рту появляются воспаления, и зубы разрушаются.