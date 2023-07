Названы неожиданные последствия ежедневного употребления алкоголя

Из-за ежедневного употребления алкоголя портятся зубы и уменьшается объем серого и белого веществ в мозге. Об этих и других неожиданных последствиях привычки регулярно выпивать спиртное рассказала диетолог Сидни Грин в статье для Eat This, Not That.