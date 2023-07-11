Стоматолог объяснил, как выбрать зубную нить
Россиянам рассказали, как правильно выбрать зубную нить. Рекомендациями с «ФедералПресс» поделился стоматолог Владимир Ешидоржиев.
«Флосс очищает зубы в труднодоступных местах, куда не сможет проникнуть даже самая лучшая зубная щетка. В идеале он всегда должен лежать у вас в кармане или в сумке», – отметил эксперт.
По его словам, выбор зубных нитей велик – есть круглые, плоские, в виде ленты и даже с ручкой. Выбирать стоит ту, которой пользоваться удобнее. Владимир Ешидоржиев уточнил, что десны после использования зубной нити не должны кровить.