Врач: вода из пластиковой бутылки в жару превращается в яд

«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях.