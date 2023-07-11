Врач: вода из пластиковой бутылки в жару превращается в яд

Врач Корягина: вода из пластиковой бутылки в жару превращается в яд
Питьевая вода из пластиковой бутылки в жаркую погоду может стать опасной для здоровья. Дело в том, что при нагревании пластик выделяет вредный бисфенол А, сравнимый с ядом. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.
«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях.
По словам Корягиной, бисфенол А при попадании и накапливании в организме провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса. Врач советует в жаркую погоду покупать воду в стеклянной таре.
По данным синоптиков, днем 10 июля температура воздуха на юге Пермского края превысила 38 градусов. Сегодня возможно будет побит температурный рекорд, который составляет +38,6 градуса.