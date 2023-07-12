Совет врача: как защитить ребенка от простуд в летний период

Обычно все родители стараются укрепить иммунную защиту детей перед зимним сезоном, однако заботиться о своей и детской иммунной системе рекомендуется не только перед зимним сезоном но и во время купального сезона, так как часто у детей именно в этот период происходят расстройства пищеварения

© Unsplash

Забота об иммунной системе детей так важна, потому, что она помогает предотвратить еще и хронические и рецидивирующие инфекционные заболевания.

Видео дня

"Рамблер" поговорил со специалистом, врачом-натуропатом, и узнал, с помощью каких средств можно обезопасить малыша от лишних угроз в летний период.

Старайтесь на каникулах использовать листья орегано в еде для профилактики пищевого расстройства — несколько листьев в еде поможет пищеварению – они действуют как антисептик. Идеально подходит для острых аспектов расстройств пищеварения, таких как диарея. Он так же доступен в форме капсул. При попадании в организм они проявляют антибактериальные, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные свойства. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Однако важно знать, нет ли у ребенка аллергии на этот продукт.

При укачивании в длительных летних поездках смогут помочь имбирь и мята. Опять же, если у ребенка не наблюдалось аллергии.

Имбирь – основная трава в индийской аюрведической медицине, известен натуропатии своей способностью предотвращать или останавливать тошноту и рвоту. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Витамин D необходим для организма. В частности, он играет главную роль в процессе минерализации костей.

Натуропаты советуют детям 4-5 лет в период с сентября по май, когда они менее подвержены воздействию солнца, 1500 МЕ в день на весь период лечения. Это поможет иметь хорошие иммунные ресурсы детям в летний период. Верную дозировку сможет подсказать лечащий педиатр.

Для укрепления иммунной системы особенно эффективен витамин С. Пищевая добавка ацерола наиболее натуральный источник витамина С. Можно давать детям по 250 мг этого маленького красного фрукта в виде пищевой добавки, чтобы укрепить их иммунную защиту.

Так же, если ваш ребенок заразился вирусом, несмотря на многочисленные советы по укреплению его иммунной системы, можно давать прополис. Это одно из лучших противоинфекционных средств для лечения инфекций горла и других простуд. Для детей целесообразно давать безалкогольный прополис в виде спрея, экстракта или сиропа.

Еще один вариант спасения от инфекций – эхинацея. Растение, стимулирующее защитные функции и поддерживающее иммунитет. Максимально эффективно принимать ее при первых симптомах, в таком случае это хорошо поддержит иммунную систему. Детям предпочтительнее давать настойку на глицерине. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”