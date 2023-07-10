Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной и нервной систем, а также в регуляции уровня кальция и фосфора в организме.

Одним из основных источников витамина D является солнечный свет. Когда кожа находится под воздействием ультрафиолетовых лучей, она синтезирует его выработку. Однако, в современном обществе многие люди проводят большую часть времени в помещении, из-за чего не получают достаточное количество витамина.

Недостаток витамина D может иметь серьезные последствия для здоровья. Он может привести к хрупкости костей и повышенному риску развития остеопороза у взрослых, а также к рахиту у детей. Дефицит также может вызывать мышечные боли и слабость, повышенную утомляемость, нарушения сна и скачки настроения.

Кроме того, недостаток витамина может негативно сказываться на иммунной системе, увеличивая риск развития инфекций и воспалительных заболеваний. Также известно, что недостаток витамина D связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и других хронических заболеваний.

Чтобы предотвратить дефицит витамина D и поддерживать его оптимальный уровень, следует обратить внимание на питание и включить в рацион продукты, богатые этим витамином, такие как жирная рыба, яйца, молочные продукты.

После обследования, врач может также рекомендовать прием специальных препаратов, содержащих витамин D. Однако, самолечение не рекомендуется, поскольку избыток этого витамина также может быть вредным для здоровья.

Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.