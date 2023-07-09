Диетолог рассказала, сколько шагов нужно пройти после еды

Влияет на метаболизм и сжигает калории: диетолог Сабат рассказала, сколько шагов нужно пройти после еды
Обильный прием пищи зачастую вызывает чувство тяжести в животе. Однако прогулка после трапезы помогает почувствовать себя легче и зарядиться энергией. Это объясняется тем, что физическая активность помогает при переваривании пищи и стимулирует работу желудка и кишечника. Ходьба также влияет на метаболизм, способствует укреплению организма и сжиганию калорий. Диетолог Мэри Сабат объяснила, как улучшить обмен веществ после еды, в интервью американскому изданию She Finds.
Что такое здоровый обмен веществ
Здоровый обмен веществ — важный компонент общего состояния здоровья. Он помогает организму поддерживать стабильный вес и регулировать многие процессы, в том числе пищеварение, выработку энергии и гормонов.
Сабат объяснила, что метаболизм отвечает за способность тела избавляться от токсинов, а также обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. От нормального обмена веществ зависит способность организма превращать пищу в топливо и использовать это для различных функций.
Сколько шагов нужно пройти после еды
Количество шагов, которые нужно сделать после еды, зависит от множества факторов, так как у всех людей разный уровень физической подготовки и состояния здоровья.
По словам доктора Сабат, короткая прогулка продолжительностью около 10–15 минут (или примерно 1000–2000 шагов) будет полезной для всех. Легкая физическая активность стимулирует пищеварение, приток крови и способствует усвоению питательных веществ из пищи.
— Такая активность, как стирка или уборка, также поможет в снижении веса, — отметила эксперт.
Она добавила, что минимум 1000 шагов улучшат пищеварение и ускорят обмен веществ. Хороший способ сжечь калории после сытного обеда — заняться работой по дому.
Кроме того, ходьба усиливает сокращение мышц желудочно-кишечного тракта, что помогает продвигать пищу по организму, а также регулировать уровень сахара в крови, повышая чувствительность к инсулину и способствуя утилизации глюкозы.
Что касается точного времени суток, когда стоит отправиться на прогулку, то специалист посоветовала выждать от 30 до 60 минут после принятия пищи, прежде чем приступать к какой-либо физической активности.