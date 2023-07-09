Диетолог рассказала, сколько шагов нужно пройти после еды

Обильный прием пищи зачастую вызывает чувство тяжести в животе. Однако прогулка после трапезы помогает почувствовать себя легче и зарядиться энергией. Это объясняется тем, что физическая активность помогает при переваривании пищи и стимулирует работу желудка и кишечника. Ходьба также влияет на метаболизм, способствует укреплению организма и сжиганию калорий. Диетолог Мэри Сабат объяснила, как улучшить обмен веществ после еды, в интервью американскому изданию She Finds.

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Что такое здоровый обмен веществ

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Здоровый обмен веществ — важный компонент общего состояния здоровья. Он помогает организму поддерживать стабильный вес и регулировать многие процессы, в том числе пищеварение, выработку энергии и гормонов.

Сабат объяснила, что метаболизм отвечает за способность тела избавляться от токсинов, а также обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. От нормального обмена веществ зависит способность организма превращать пищу в топливо и использовать это для различных функций.

Сколько шагов нужно пройти после еды

Количество шагов, которые нужно сделать после еды, зависит от множества факторов, так как у всех людей разный уровень физической подготовки и состояния здоровья.

По словам доктора Сабат, короткая прогулка продолжительностью около 10–15 минут (или примерно 1000–2000 шагов) будет полезной для всех. Легкая физическая активность стимулирует пищеварение, приток крови и способствует усвоению питательных веществ из пищи.

— Такая активность, как стирка или уборка, также поможет в снижении веса, — отметила эксперт.

Она добавила, что минимум 1000 шагов улучшат пищеварение и ускорят обмен веществ. Хороший способ сжечь калории после сытного обеда — заняться работой по дому.

Кроме того, ходьба усиливает сокращение мышц желудочно-кишечного тракта, что помогает продвигать пищу по организму, а также регулировать уровень сахара в крови, повышая чувствительность к инсулину и способствуя утилизации глюкозы.