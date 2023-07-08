Сомнолог Царёва посоветовала спать днём 15–20 минут, чтобы не впасть в замешательство. Вообще, после дневного сна мы часто чувствуем себя странно. Многие забывают, где находятся, и какой сейчас день недели, и какое-то время плохо ориентируются в пространстве. Как оказалось, наше состояние напрямую зависит от продолжительности дневного сна, и вот почему.

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Как не ошалеть после дневного сна

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Как объяснила радиостанции «Говорит Москва» сомнолог Елена Царёва, сам по себе дневной сон здоровью навредить не может. Более того, дрёма в светлое время суток помогает:

улучшить работоспособность;

снизить уровень стресса;

улучшить настроение.

Однако много спать нельзя, потому что человек погрузится в глубокую стадию сна, пробуждаться от которой очень тяжело: гудит голова, а проснувшийся спросонья не понимает, где он находится, и чего от него хотят.

По мнению Царёвой оптимально будет подремать 15–20 минут. Невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.Ru» тоже посоветовала дольше этого времени не спать. Лучшим для дневного сна она назвала период с 13:00 до 15:00.

Кому противопоказан дневной сон

При этом спать днём можно не всем. Если ночью вас мучает бессонница, или вы часто просыпаетесь в тёмное время суток, то откажитесь от любого дневного сна: он вам только ещё больше навредит, потому что сократит время ночного.

Той же рекомендации стоит следовать тем, кто подвергается сильным физическим или психическим нагрузкам, испытывает стресс на работе или в отношениях, находится в конфликте и так далее. Лучше как следует выспитесь ночью — полезнее будет.

Как отличить бессонницу от переутомляемости

Кстати, нередко люди путают хроническую бессонницу и состояние жуткой усталости, которое наступает после длительного напряжения.

Как объясняла «Секрету» невролог Татьяна Насонова, проблемы со сном при переутомлении обычно быстро проходят, достаточно посвятить пару дней хорошему отдыху, и спать вы будете как младенец.