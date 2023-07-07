Названа правильная последовательность силовых и кардиотренировок

Фитнес-эксперт Тревор Тим назвал правильную последовательность силовых и кардиотренировок. Его слова приводит Men’s Health.

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Тренер рассказал, что силовые занятия связаны с повышенным риском травматизма. Он отметил, что предварительное утомление мышц кардиотренировками повысит этот риск. Таким образом, силовые тренировки нужно выполнять до кардиотренировок.

Тим подчеркнул, что перед любой тренировкой должна быть хорошая разминка. «Вы улучшите кровоток по всему телу, взбодрите нервную систему и улучшите концентрацию, что подготовит вас к отличному занятию», — объяснил специалист.