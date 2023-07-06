Несладкие продукты, которые становятся причиной диабета

Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое не поддается лечению, симптомы можно лишь купировать и минимизировать опасное влияние на организм. Болезнь опасна, так как может спровоцировать заболевания печени, почек и поджелудочной. Ежегодно, согласно статистике ВОЗ, от них умирает около двух миллионов человек.

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Вопреки распространенному мнению, сахарный диабет может возникнуть не только из-за злоупотребления сладкими продуктами. Некоторые привычки в питании и несбалансированный рацион могут спровоцировать болезнь. О несладких продуктах, которые стоит исключить из рациона людям с высоким риском диабета, — в материале “Рамблера”.

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Ученые из университета Тафтса в США провели исследование и выяснили, что лишь в 30% случаев употребление сахара и сладких продуктов становится причиной сахарного диабета. Они также расширили область изучения и выяснили, какие именно нарушения в рационе могут способствовать появлению сахарного диабета.

Во время исследования врачи просмотрели данные нескольких тысяч людей из 184 стран. Среди них были преимущественно те, кто страдал от сахарного диабета. Результатам стали выводы о несладких продуктах, которые могут провоцировать сахарный диабет.

Лимонады и фруктовые соки

В напитках содержится скрытый сахар и фруктоза. Даже если в составе не указан сахар, то он может содержаться в концентрате. Свежевыжатые соки также могут провоцировать появление диабета из-за большого количества фруктозы в составе.

Переработанное мясо

Колбаса, сосиски, салями, бекон и мясные полуфабрикаты — все эти продукты входят в список с переработанным мясом. В них также содержится скрытый сахар, большое количество консервантов и других вредных веществ, которые могут провоцировать не только диабет, но и болезни ЖКТ.

Углеводы низкого качества