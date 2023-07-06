Как правильный уход за зубами поможет вашему мозгу

В ходе исследования, опубликованного в онлайн-выпуске Neurology от 5 июля 2023 года, выяснилось, что хороший уход за зубами связан с улучшением здоровья мозга. Вместе при заболеваниях дёсен и потере зубов у людей уменьшался размер гиппокампа, который отвечает за память и развитие болезни Альцгеймера.

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В новом исследовании приняли участие 172 человека. Их средний возраст составлял 67 лет. К началу исследования у них не было проблем с памятью.

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В результате команда учёных обнаружила, что количество зубов и болезни дёсен у людей связаны с изменениями в левом гиппокампе головного мозга. У тех, кто страдал от лёгкого заболевания дёсен, быстрее уменьшался объём мозга в левом гиппокампе. У участников, страдающих тяжёлым заболеванием десен, большее количество зубов ассоциировалось с более быстрым уменьшением объёма мозга в той же области.

Также эксперты выяснили, что у людей с лёгким заболеванием дёсен более быстрое уменьшение мозга из-за выпадения одного зуба было эквивалентно почти 1 году старения мозга. У тех, кто страдал тяжёлой болезнью дёсен, уменьшение объёма мозга было эквивалентно 1,3 годам старения.