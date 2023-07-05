Врач рассказал, можно ли есть мороженое, когда только начинает болеть горло

Есть мороженое, когда только заболит горло, нельзя. Это не только не поможет его вылечить, но и усугубит ситуацию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Зайцева.

Фото: М24 М24

"Есть мнение, что мороженое при боли в горле приводит к сокращению слизистой и ее спазму, что позитивно скажется на процессе выздоровления. Но нет, наоборот, вы только приведете к большему переохлаждению, причем довольно сильному", – объяснил он.

Видео дня

Медик подчеркнул, что тем более не стоит так делать летом, так как в данном случае создается большой контраст, потому что холодный десерт едят при высокой температуре воздуха. Это приводит к еще большему воспалению.

По информации эксперта, все начнется с катарального воспаления, при котором страдает слизистая оболочка задней стенки глотки. Затем могут воспалиться небные миндалины. После присоединится воспаление носоглотки, неприятные ощущения перейдут на полость носа.

В итоге будет затронута вся анатомическая область, а именно полость носа, задняя стенка глотки, носоглотка, небные миндалины. Если воспаление спустится вниз, то у человека может развиться охриплость или даже афония – полная потеря голоса, предупредил Зайцев.

Врач заявил, что при першении, саднении, жжении, болезненности в глотке мороженое есть нельзя. Он посоветовал наоборот исключить все тяжелое и жирное из рациона, пить жидкость комнатной температуры.

При этом можно использовать антисептики, которые будут бороться с воспалением. Снова употреблять мороженое специалист порекомендовал через день после того, как человек почувствует себя комфортно.

"Важно помнить и такой нюанс: молочные, кислые, дрожжевые продукты и сахар становятся отличной питательной средой для бактерий. И если боль в горле вызвана именно такими патогенами, их и так там много, а мороженым можно вызвать их более бурный рост и ухудшение ситуации", – подвел он итог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что мороженое при больном горле способствует снижению болевых ощущений и уменьшению отека, однако оно может спровоцировать нарушение кровотока. В ведомстве отметили, что быстрое употребление мороженого в жару может спровоцировать проблемы, к которым относятся рефлекторный спазм сосудов носоглотки и ротоглотки, а также снижение выработки факторов врожденного иммунитета.