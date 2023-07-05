Онколог назвал способы снизить риск развития рака кожи

Онколог, эксперт телеканала «Доктор» Игорь Утяшев назвал способы снизить риск развития рака кожи. Как правильно защищаться от опасных солнечных лучей, он рассказал «Ленте.ру».

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Врач отметил, что для защиты от солнца нужно использовать крем с уровнем защиты от 30 единиц. Однако во время купания в водоемах или душе крем смывается, поэтому его нужно периодически наносить заново на сухую кожу, добавил Утяшев.

Онколог предупредил, что крем должен защищать и от излучения типа А, и от излучения типа Б, ведь каждое из них может спровоцировать развитие рака кожи.

Также для защиты от вредного воздействия лучей необходимо находиться на солнце ограниченное количество времени, говорит Утяшев. Особенно избегать солнца следует людям со светлой кожей и рыжими волосами.

Солнечные ожоги в детском возрасте — одна из возможных предпосылок развития меланомы, продолжил онколог. Поэтому, по его словам, детскую кожу необходимо защищать от солнца всеми возможными способами.

«Не допускайте, чтобы дети бегали раздетыми по пляжу, — рекомендует он. — Наносите толстый слой защитного крема. В случае появления на детской коже сомнительных образований, сразу обращайтесь за медицинской помощью».