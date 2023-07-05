Что нужно делать для профилактики тромбоза в жару

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала важное правило профилактики тромбоза в жару.

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Это очевидные и простые правила. По словам врача, необходимо поддерживать достаточный водно-солевой баланс, то есть выпивать достаточное количество воды, и принимать назначенные врачом препараты.

Чернышова подчеркнула, что объём выпиваемой воды зависит от «веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности». Но в среднем этот объём — 2 литра в день.

Кроме того, врач предупредила, что люди, страдающие предрасположенностью к тромбозу, должны регулярно посещать врача.