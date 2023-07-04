Что будет с глазами, если спать в линзах: 3 проблемы

Многие люди с плохим зрением отдают свой выбор не очкам, а контактным линзам. Однако иногда они считают, что линзы можно совсем не снимать — даже во время сна. Это ошибочное мнение.

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Подробнее о том, к каким проблемам может привести сон в контактных линзах, — в материале "Рамблера".

1. Ваша роговица не получает достаточного количества кислорода

Чтобы глаза были здоровыми, им нужно получать достаточное количество кислорода. Но большинство контактных линз изготовлены из тонкого пластика, который плохо пропускает воздух. Кроме того, во время сна к роговице поступает даже меньше кислорода, потому что глаза остаются закрытыми на протяжении многих часов.

2. Вы можете подхватить инфекцию

Если ваши глаза будут получать недостаточно кислорода, то это может привести к кератиту — воспалению роговицы глаза, которое характеризуется ее помутнением и покраснением, а также болью. При кератите на поверхности глаза появляются небольшие щели, вызванные воспалением. Через эти щели в глаз попадает инфекция. Симптомы возможной инфекции: красные, раздраженные и зудящие глаза. Регулярное снятие контактных линз должно помочь.

Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 1 миллиона человек ежегодно обращаются к глазным врачам из-за кератита. Люди, которые не спят в контактных линзах, все еще могут столкнуться с этим заболеванием, однако оно случается у них гораздо реже.

3. Сон в линзах может вызвать раздражение глаз

Если вы поспите в линзах, то ваши глаза могут сильно покраснеть и стать очень сухими. При длительной сухости глаз часто развивается сухой кератоконъюнктивит. При этом заболевании вы будете ощущать жжение, зуд, и резь глаз. Вам будет казаться, будто в глазах находится инородное тело.

Нужно ли не снимать линзы во время короткого сна?