Как не заболеть в отпуске

Принято считать, что отпуск – это время душевного спокойствия, восстановления сил и тотального оздоровления. Однако для многих людей летний отдых нередко оборачивается неприятными последствиями. Простуды, отравления, инфекционные заболевания – как избежать плачевного форс-мажора? Можно ли облегчить процесс акклиматизации? И что делать, если вы все-таки заболели в отпуске? Об этом MIR24.TV спросил специалистов в области здравоохранения.

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Опасные моменты

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Мы заболеваем, когда вирусы и бактерии побеждают все защитные барьеры нашего организма. Об этом напоминает доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии Медицинской высшей школы РГСУ Константин Добрецов. Чтобы избежать болезни, профессор рекомендует соблюдать определенные правила.

«Прежде всего избегать контактов с больными людьми. Если это сделать невозможно, например, в поезде, используйте маску (желательно менять каждые 2-3 часа) и чаще обрабатывайте руки антисептиками. Если рядом с вами находятся болеющие люди, при возможности отойдите от них на расстояние 2-3 метров и не общайтесь. Если чистота водоема вызывает у вас сомнения, лучше ограничиться от купания», – говорит врач.

Помимо этого, специалист советует следить за иммунитетом, на снижение которого влияет переохлаждение, перегревание, курение, алкоголь и стрессы.

«Помните, что другой климат, переезд и смена обычного режима для организма – это большой стресс! Поэтому во время отдыха вначале нужно обязательно дать организму пару дней успокоиться и привыкнуть. Это позволит восстановить вашу иммунную систему и не приведет ее к сбоям», – уверен Константин Добрецов.

В летнее время особенно важно позаботиться и о защите от солнца. Об этом напоминает провизор, нутрицитолог и тренер по биохакингу Галина Хусаинова:

«Избыточное солнечное тепло и свет дают выброс активных свободных радикалов. Это повреждает мембраны клеток, ведет к воспалению. Полезное решение: носить широкополую шляпу, легкую длинную одежду, применять SPF-защиту».

Также health-коуч советует следить за биоритмами организма и не пренебрегать сном. По словам эксперта, сон помогает быстрее адаптироваться к изменениям среды. Сразу после приезда стоит хорошенько выспаться, тогда акклиматизация пройдет комфортнее, уверена Галина Хусаинова.

«Вычислите, в какой фазе биоритмов вы сейчас находитесь (для этого существуют приложения). Если в активной, то и отдых должен быть активным – поход, восхождение, регата. А если у вас период спада, лучше ехать в санаторий, чтобы получить восстанавливающий отдых под наблюдением медиков и биохакеров. Если напрягаться в период спада, то болезней, травматизма и простуд не избежать. Это доказано рядом исследований», – предупреждает нутрициолог.

Подготовка организма

Лучшее, что вы можете сделать перед поездкой на море, – заранее подготовить организм к смене климата и часто поджидающим на отдыхе проблемам, а также собрать актуальную аптечку, считает врач пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, эксперт АНО «Культура здоровья» Наталья Лозко.

«Уделите внимание своему здоровью. Если в последнее время вы страдали от проблем с ЖКТ – гастрита или изжоги, запишитесь на прием к гастроэнтерологу – он поможет подобрать препараты в поездку, и у вас останется время для того, чтобы избавиться от проблемы до долгожданного путешествия. Обратитесь к дерматологу при наличии высыпаний: длительное воздействие солнечных лучей может оказать негативное влияние на кожу и усугубить ее состояние. Не менее важно совершить плановый визит к стоматологу, ведь зубная боль нередко возникает в самый неожиданный момент, и лучше решить этот вопрос до отъезда», – комментирует врач.

А чтобы акклиматизация прошла максимально комфортно, эксперт поделилась простыми рекомендациями.

«Во-первых, стоит взять за правило поддерживать водный баланс в организме: при попадании в более сухой или жаркий климат риски обезвоживания возрастают, что может спровоцировать тошноту и головную боль. Ежедневно пейте чистую пресную воду из расчета 30 мл жидкости на 1 кг веса, чтобы помочь организму быстрее перестроиться», – советует Наталья Лозко.

«Во-вторых, необходимо дать себе время на адаптацию к новым климатическим условиям: не стоит планировать активную экскурсионную программу на первый же день отпуска – отведите 2-3 дня пребывания на курорте под спокойное времяпрепровождение, желательно в тени».

А для того, чтобы избежать нежелательной реакции ЖКТ на местную кухню, вводите в рацион экзотические блюда и продукты постепенно и в небольших количествах, добавляет специалист.

Сбор аптечки

Перед отпуском особенно важно заранее позаботиться о наполнении дорожной аптечки, уверены эксперты. Профессор Константин Добрецов рекомендует взять с собой препараты, которые уже на начальной стадии помогают побороть инфекцию и не допустить заболевания.

«Например, противовирусные средства, сорбенты, кожные антисептики, сосудосуживающие капли в нос, спреи с морской водой, нестероидные противовоспалительные средства, спазмолитики и витамины (С, Д, цинк и прочие)», – уточняет он.

В качестве необходимых медикаментов врач Наталья Лозко называет обезболивающие и противовирусные средства, а также энтеросорбенты.

«Стоит иметь при себе и натуральные гомеопатические препараты – они не требуют запивания и помогут справиться с распространенными в период отпуска проблемами: простудой, ожогами, мелкими ссадинами и укусами москитов путешествующим всех возрастов».

«Также рекомендую иметь в аптечке для путешествий антигистаминные средства, даже если вы не являетесь аллергиком – реакция организма на новые продукты, воду или укусы экзотических насекомых может быть непредсказуемой», – отмечает специалист.