Эти пять ежедневных привычек разрушат ваши колени

Особую роль в защите колен играют ягодичные мышцы и квадрицепсы. Когда эти мышцы недостаточно сильны, колени могут легко начать разрушаться. Вот какие привычки могут к этому привести.

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Гиперэкстензия. Другими словами, это переразгибание (слишком сильное разгибание) колена. Чтобы этого избежать, каждый раз, когда вы встаёте или делаете упражнения, которые требуют выпрямления ног, обязательно задействуйте нижние квадрицепсы, которые находятся прямо над коленными чашечками. Подумайте о том, чтобы немного приподнять коленные чашечки к бёдрам.

Не задействовать ягодичные мышцы. Когда вы из положении сидя встаёте, то вряд ли задумываетесь о том, что вы делаете. Но если при вставании не использовать мышцы ягодиц, это может привести к чрезмерной нагрузке на коленные суставы. Постарайтесь во время того, как встаёте, «нажать» на пятки, чтобы активировать ягодичные мышцы и снять нагрузку с колен.

Долгое сидение. Во время длительного непрерывного сидения колени и ткани вокруг них становятся жёсткими. Поставьте на телефоне будильник на каждые 1,5 часа, чтобы вставать и ходить даже в течение двух-трёх минут.

Неправильное положение колен по отношению к бедру. Старайтесь держать колени на уровне бёдер или немного ниже.

Ношение плохой обуви. Ходьба или даже стояние при неправильном положении колен, лодыжек и ступней может заставить тело увеличить нагрузку на кости и суставы. Особенно на колени. Лучше выбирать обувь на низком каблуке с достаточным пространством для разведения пальцев ног.