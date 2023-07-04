Аллерголог: Медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет

В сезон распространения острых респираторных заболеваний многие начинают принимать витамины для повышения иммунитета. По словам аллерголога-иммунолога Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Людмилы Добробабиной, желаемого эффекта это вряд ли поможет достичь, зато навредить себе при бесконтрольном приеме витаминных добавок вполне возможно.

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Добробабина отметила, медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет. Зато прием без назначения врача жирорастворимых витаминов (А, Е, D, K) несет реальную угрозу, поскольку они накапливаются в организме и в избытке могут нанести серьёзный вред.