Аллерголог: Медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет

Аллерголог Добробабина: Медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет
В сезон распространения острых респираторных заболеваний многие начинают принимать витамины для повышения иммунитета. По словам аллерголога-иммунолога Сахалинского областного кожно-венерологического диспансера Людмилы Добробабиной, желаемого эффекта это вряд ли поможет достичь, зато навредить себе при бесконтрольном приеме витаминных добавок вполне возможно.
Добробабина отметила, медициной не доказано, что витамины повышают иммунитет. Зато прием без назначения врача жирорастворимых витаминов (А, Е, D, K) несет реальную угрозу, поскольку они накапливаются в организме и в избытке могут нанести серьёзный вред.
Поэтому назначаться витамины должны врачом. При этом для начала стоит провести исследования определенного комплекса микроэлементов, сообщает АСТВ.