Названы три способа, помогающих сжечь жир в организме

Многих людей волнует состояние своей фигуры, но не все знают, как правильно привести себя в форму. Об этом рассказали специалисты.

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По их словам, внутренний или висцеральный жир является наиболее опасным для организма. Именно этот тип жира окружает органы и из-за него возникают заболевания сердечно-сосудистой системы и другие проблемы со здоровьем. Однако есть способы, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Первый — это интенсивные тренировки. Постоянная физическая нагрузка в виде комбинаций упражнений и активного отдыха поможет избавиться от накопления жира в проблемных местах. Физическая активность 2-3 раза в неделю активирует метаболизм и запустит процессы сжигания жиров.

Также не менее важным фактором является правильное питание. Для уменьшения жира в организме следует исключить продукты с простыми углеводами — газировку, сладости и белый хлеб. Лучше употреблять мясо, яйца, рыбу, овощи и цельные зерна.

Кроме того, для поддержании организма в форме нужен нормальный сон и контроль стресса. Качественный сон поможет сбалансировать гормоны, которые ответственны за сытость. Стрессом тоже необходимо управлять разными методами, такими как глубокое дыхание, йога и медитация, передает портал «PrimaMedia».