Как понизить артериальное давление в домашних условиях

Гипертония, или повышенное артериальное давление, — это симптом, который невозможно игнорировать. При повышенном давлении человек может ощущать слабость и головную боль. Также высокие показатели артериального давления могут сопровождаться болями в груди. На это состояние необходимо обращать внимание не только из-за неприятных ощущений — часто оно является сигналом о развитии серьезных заболеваний и даже способно стать причиной инсульта. О том, как понизить давление в домашних условиях и уберечь себя от осложнений, — в материале «Ленты.ру».

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Как понять, что артериальное давление повышено?

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Под показателем артериального давления имеется в виду то давление, которое кровь оказывает на стенки артерий в процессе сокращения сердечной мышцы. Также учитывается сопротивление периферических сосудов. Измеряют давление по двум показателям.

Какие показатели учитываются при измерении артериального давления?

Систолическое давление — отражает то, как сильно кровь давит на сосуды во время сокращения сердечной мышцы.

Диастолическое давление — показывает давление крови на сосуды между ударами сердца, когда оно расслабляется.

Так, после замера давления с помощью тонометра, получается два числа, например, 129 на 84 миллиметра ртутного столба. Первое число — показатель систолического давления, второе — диастолического.

Несмотря на то что для каждого человека комфортный показатель артериального давления может быть свой, в медицине приняты единые показатели нормы.

120 на 80 миллиметров ртутного столба показатель оптимального артериального давления у здорового человека

В норме систолическое давление не должно превышать 140, а диастолическое — 90. Выше уже диагностируют артериальную гипертонию. Разница же между двумя показателями у здорового человека составляет 30-50 миллиметров ртутного столба.

Какие симптомы появляются при повышении уровня артериального давления? пульсирующая боль в затылке;

мелькающие точки перед глазами, ухудшение зрения;

слабость, головокружение, тошнота;

шум в ушах;

покраснение лица;

учащенное сердцебиение.

О каких заболеваниях может сигнализировать повышенное давление?

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Филипп Копылов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что повышенное артериальное давление — это уже само по себе заболевание, называемое артериальная гипертензия. Она бывает двух видов.

Виды артериальной гипертензии:

первичная — когда артериальное давление повышается само по себе, а не из-за нарушения работы других органов;

вторичная — когда повышенное артериальное давление является одним из симптомов какого-либо заболевания.

Вторичная артериальная гипертензия может сигнализировать о целом ряде заболеваний — от почечных до эндокринных патологий. Если не корректировать показатели артериального давления, есть риск развития атеросклероза со всеми вытекающими последствиями — инфарктами и инсультами.

Высокое артериальное давление может стать причиной атеросклероза — хронического поражения артерий, которое происходит в результате образования так называемых бляшек, то есть отложений холестерина, сужающих сосуды и мешающих нормальному кровотоку

При этом врач-кардиолог Оксана Блохина в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в случае вторичной гипертензии чаще всего выявляются эндокринные нарушения — патологии щитовидной железы, опухоли надпочечников, также гипертензию связывают с почечной недостаточностью.

Симптомом каких болезней может быть высокое артериальное давление:

нарушения функции почек;

эндокринные нарушения;

заболевания сосудов — васкулиты, стеноз артерий;

новообразования;

сахарный диабет.

Однако, по словам Блохиной, первичная гипертензия встречается намного чаще. Врач подчеркнула, что в 85-90 процентах случаев высокое артериальное давление — это самостоятельное заболевание.

Почему повышается кровяное давление?

Показатели артериального давления зависят от многих факторов. Врач-кардиолог, терапевт клиники «Семейная» Александра Кирьянова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что, если близкие родственники пациента страдают от повышенного давления, не удивительно, что и у него проявляются симптомы гипертензии.

При этом профессор Сеченовского университета Филипп Копылов подчеркнул, что, если речь идет о генетике, невозможно выявить какой-то один ген, который отвечает за давление. Поэтому четко предсказать возможную предрасположенность к гипертонии нельзя.

Генетическая предрасположенность, безусловно, есть, но она так называемая полигенная. То есть на давление влияет не один, а множество генов — более 300. Поэтому для диагностики гипертензии генетика все же не имеет принципиального значения

Филипп Копылов

директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета

Кирьянова подтвердила, что причиной «семейной» гипертензии может стать не столько генетика, сколько образ жизни — общие вкусы в питании, привычный режим физической активности и так далее. По ее словам, пищевые привычки и предпочтения как раз формируются в детстве, и этот фактор может повысить риск столкнуться с проблемой повышения давления.

В целом, на повышение артериального давления может влиять множество факторов — в том числе неправильное питание и недостаток физической активности.

Какие факторы влияют на показатели артериального давления:

избыточная масса тела и ожирение;

избыток соли в питании;

алкоголизм и курение;

малоподвижный образ жизни, недостаточные физические нагрузки;

стресс.

Копылов заметил, что из всех этих факторов опаснее всего ожирение, за которым может последовать сахарный диабет. При снижении массы тела показатели артериального давления могут прийти норму, нормализуется работа сердца.

Поэтому, чтобы снизить вес и скорректировать давление, необходимо в первую очередь наладить питание.

Что нельзя есть при повышенном артериальном давлении?

Для нормализации уровня артериального давления в первую очередь стоит ограничить потребление соли. По словам Филиппа Копылова, сама по себе соль — хлорид натрия — не влияет на давление. Однако влияют объемы жидкости, которую соль задерживает в организме.

5 граммов соли можно употреблять в сутки людям, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог Оксана Блохина добавила, что в медицине отдельно выделяют солезависимый тип гипертонии. К тому же с возрастом чувствительность организма к соли увеличивается, поэтому пожилым особенно важно не злоупотреблять соленой пищей. Эксперт также назвала ряд продуктов, от которых лучше отказаться совсем или хотя бы ограничить их употребление.

Какие продукты противопоказаны при повышенном давлении:

соленые и копченые изделия из мяса и рыбы;

сильно переработанное мясо;

соленые сыры;

жареная, жирная пища;

овощные соленья и консервы;

алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Также Блохина советует недосаливать еду в процессе готовки — через некоторое время вкусовые рецепторы адаптируются и человек начнет получать удовольствие от менее соленых блюд.

По словам врача, с помощью питания можно снизить давление в среднем на 20-35 миллиметров ртутного столба. Это довольно много, учитывая, что медицинский препарат снижает давление примерно на 10 миллиметров ртутного столба.

То есть лечебным питанием при гипертонии можно заменить два-три препарата

Оксана Блохина

врач-кардиолог, диетолог, тренер по ЗОЖ

Какую диету необходимо соблюдать для лечения гипертонии?

Кардиолог Александра Кирьянова советует в первую очередь обратить внимание на режим питания. По ее словам, прием пищи должен быть дробным, важно исключить переедание. Также эксперт рекомендует придерживаться диеты №10 по Певзнеру.

Ольга Блохина добавила, что в рационе также следует контролировать содержание калия, кальция, магния и пищевых волокон.

Исследования доказали, что при использовании диеты, богатой калием, снижается риск развития инсульта

Оксана Блохина

врач-кардиолог, диетолог, тренер по ЗОЖ

При этом врач не советует употреблять БАДы с калием, а также заменители соли, которые содержат хлористый калий, — эти препараты могут привести к избытку вещества в организме, что не менее опасно, чем его дефицит.

Что касается магния, он играет важную роль в контроле тонуса сосудов и помогает стенкам сосудов расслабиться. Это в свою очередь увеличивает их емкость и облегчает кровоток.

Если в вашем лечении есть мочегонные средства, надо помнить, что они вымывают калий и магний

Оксана Блохина

врач-кардиолог, диетолог, тренер по ЗОЖ

Восполнить дефицит веществ, независимо от того, принимает ли пациент мочегонные средства или нет, помогут продукты с высоким содержанием минералов и пищевых волокон.

Какие продукты рекомендуется есть при высоком давлении: рыбу, богатую омега-3, постное мясо, птицу без кожи;

цельные зерна, орехи, бобовые, темно-зеленые листья овощей и фрукты, богатые калием и магнием;

нежирные молочные продукты с высоким содержанием кальция.

Эксперт подчеркнула, что рыбу и мясо нужно запекать, ни в коем случае не обжаривать на масле. Белковые продукты она посоветовала дополнить крупами, зерновым хлебом или отварным картофелем. В качестве овощной добавки можно взять тыкву, кабачок, брокколи, шпинат и томаты.

На десерт вместо продуктов с добавленным сахаром Блохина порекомендовала есть свежие фрукты — абрикосы, бананы, виноград, апельсины. Также подойдут сухофрукты — финики, изюм, чернослив.

При гипертоническом кризе — резком повышении артериального давления — Ольга Блохина советует устраивать разгрузочные дни один-два раза в неделю.

Разгрузочные дни — это когда на протяжении одного дня используется достаточно строгая диета, а на следующий день человек возвращается к полноценному питанию. Для таких целей используют фруктово-овощную или бессолевую диету со сниженной калорийностью

Оксана Блохина

врач-кардиолог, диетолог, тренер по ЗОЖ

Какие физические нагрузки необходимы при повышенном давлении?

По словам Филиппа Копылова, прежде чем планировать физическую нагрузку, следует определить, насколько повышено артериальное давление. Если показатели сильно превышают норму, сначала давление необходимо снизить с помощью препаратов и только потом переходить к физической активности.

Если вы при повышенном давлении будете давать себе физическую нагрузку, это может закончится инсультом или инфарктом

Филипп Копылов

директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета

Эксперт добавил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуются умеренные физические нагрузки — например, йога. Она не только воздействует на мышцы, но и снижает уровень стресса, который также влияет на высокое давление.

Однако заниматься йогой нужно под руководством опытного тренера. Перевернутые позы людям с давлением противопоказаны. В целом, чтобы снизить показатели артериального давления, подойдут разнообразные аэробные тренировки.

Какие физические нагрузки рекомендованы при повышенном давлении:

ходьба (6-10 тысяч шагов в день);

скандинавская ходьба;

езда на велосипеде;

плавание.

Кардиолог Александра Кирьянова добавила, что умеренные физические нагрузки должны приносить не только пользу, но и удовольствие. Если в процессе тренировки ощущается дискомфорт — боли или одышка — стоит немедленно обратиться к врачу.

150 минут умеренной нагрузки в неделю рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Лучше всего будет, если вид и интенсивность физической активности назначит лечащий врач.

Помимо упражнений, высокое артериальное давление могут снизить дыхательные практики и медитация.

Медитация — это практика, которая позволяет сосредоточиться на своих мыслях и чувствах, чтобы уменьшить уровень стресса и напряжения. Регулярная медитация может значительно снизить уровень давления у людей, страдающих гипертонией

Александра Кирьянова

врач-кардиолог

При этом Кирьянова заметила, что диета и физические нагрузки не могут стать заменой медикаментозного лечения. Высокое давление в первую очередь должно регулироваться препаратами, которые назначит лечащий врач.

Какие препараты помогают снизить высокое артериальное давление?

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, что есть несколько категорий препаратов, которые снижают показатели артериального давления. Лечащий врач может назначить один из них, однако чаще схема лечения состоит из нескольких средств.

По словам Кирьяновой, существует пять основных классов препаратов для снижения уровня артериального давления.

1. Тиазидные диуретики

Уменьшают объем циркулирующей жидкости внутри сосудов.

2. Блокаторы кальциевых каналов

Помогают расслабить стенки сосудов, что приводит к снижению давления. Способны уменьшить нагрузку на сердце. Показания к применению — гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

3. Антагонисты рецепторов ангиотензина II

Кроме расслабления стенок сосудов, такие препараты снижают тонус симпатической нервной системы и оказывают кардиопротективный эффект. Применяются для лечения гипертонической болезни, сердечной недостаточности.

4. Бета-блокаторы

Снижают частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Показания к применению — аритмия, ишемическая болезнь сердца.

5. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

Обладают кардиопротективным эффектом, защищают сердце, могут применяться в составе комбинированных препаратов или в виде монотерапии. С назначения препаратов этого класса чаще всего начинают лечение.

Филипп Копылов добавил, что случаи, когда высокое артериальное давление не поддается медикаментозной коррекции, — единичны. Однако самостоятельно принимать лекарственные препараты ни в коем случае нельзя.

Самолечение, как и во всех остальных сферах, часто приводит не к тому результату, который нужен. Врачи для того и существуют, чтобы оценить все нюансы, все риски и назначить правильное лекарство каждому конкретному человеку

Филипп Копылов

директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета

Александра Кирьянова заметила, что лечение гипертонии начинается с регулярного приема лекарств в небольших дозах. В любом случае схему лечения и дозировку определяет лечащий врач.

Она добавила, что сейчас существует множество эффективных и современных препаратов, которые можно использовать для понижения давления. При этом эксперт предостерегла от лечения устаревшими медикаментами.

Какие устаревшие препараты не рекомендуется принимать при высоком давлении:

андипал;

адельфан;

резерпин;

клофелин.

Кроме устаревших препаратов, не стоит лечиться и народными средствами. Как отметил Филипп Копылов, все, что было когда-то в народной медицине, а потом получило доказательства в ходе клинических исследований, — стало медициной официальной. Все, что не попало в официальную медицину, — не имеет никакой доказанной эффективности.

Чтобы облегчить свое состояние при повышенном давлении быстро и без лекарств, можно сделать горячую ванночку для рук и ног — горячая вода расширяет сосуды, и давление снижается. Также для сосудов полезен контрастный душ. Однако при тромбофлебите, цистите, фарингите и наличии новообразований контрастный душ противопоказан.