Пивной живот может стать причиной серьезных проблем со здоровьем

Любители пива со временем становятся обладателями так называемого пивного живота, к которому они относятся с юмором, а иногда и с гордостью. Мало кто задумывается над тем, что пивной живот представляет серьезную опасность для здоровья мужчины.

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила в своем Телеграм-канале, какую опасность таит в себе пивной живот для мужчин.

Для начала специалист рекомендует определить, есть ли пивной живот. Для этого необходимо измерить талию. Если она больше 94 см, то пора бить тревогу и срочно обращаться за медицинской помощью.