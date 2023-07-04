Эндокринолог РФ Павлова: пивной живот может стать причиной серьезных проблем со здоровьем
Любители пива со временем становятся обладателями так называемого пивного живота, к которому они относятся с юмором, а иногда и с гордостью. Мало кто задумывается над тем, что пивной живот представляет серьезную опасность для здоровья мужчины.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила в своем Телеграм-канале, какую опасность таит в себе пивной живот для мужчин.
Для начала специалист рекомендует определить, есть ли пивной живот. Для этого необходимо измерить талию. Если она больше 94 см, то пора бить тревогу и срочно обращаться за медицинской помощью.
Эксперт объяснила, что пивной живот - это избыток висцерального жира, который неизбежно ведет к ожирению, которое может обернуться печальными последствиями. В частности, у обладателей пивного живота в несколько раз повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, инфаркта и инсульта, диабета и метаболического синдрома.