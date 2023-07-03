Что случится с организмом, если пить алкоголь каждый день

На самом деле алкоголь в любом случае плохо влияет на ваше здоровье. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ежегодно из-за алкоголя умирают 3 миллиона человек во всём мире. А вот что вас ждёт, если вы станете употреблять спиртное постоянно.

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Ухудшится качество сна. Алкоголь влияет на сон таким образом, что прерывает цикл быстрого сна и препятствует нормальному дыханию во время сна. В исследовании 2020 года, которое было опубликовано в Public Health Nutrition, говорится, что у людей, которые употребляют много алкоголя, выше риск возникновения короткого сна, храпа, синдрома обструктивного апноэ во сне.

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Уменьшится объём мозга. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Nature Communications, при употреблении всего одного алкогольного напитка в день у человека изменяется объём серого и белого веществ в мозге. У тех, кто пьёт алкоголя ещё больше, мозг уменьшается ещё сильнее.

Возникнут перепады настроения. Как только алкоголь в организме метаболизируется, вы можете ощутить раздражительность, беспокойство, грусть, гнев. Соедините всё это ещё и с похмельем.

Может пострадать здоровье полости рта. Алкоголь - мочегонное средство, поэтому он может привести к обезвоживанию и сухости во рту. Из-за сухости во рту может возникнуть воспаление полости рта, слюны будет вырабатываться тоже меньше. Это всё способствует разрушению зубов.

Вы можете набрать вес. Алкогольные напитки могут нарушить сон, а сон играет важную роль в поддержании веса. В одной обзорной статье 2017 года отмечается, что частичное недосыпание было связано с потреблением большего числа калорий (385 дополнительных калорий в день). Кроме того, известно, что алкоголь является калорийным напитком. Во многих бокалах вина, например, содержится 120 калорий.

Иммунитет будет ослаблен. Алкоголь воздействует на слизистую желудочно-кишечного тракта, и из-за этого в организме может развиться воспаление. Также спиртное изменяет «хорошие» бактерии в кишечнике и повреждает иммунные клетки в желудочно-кишечном тракте.

Ухудшится состояние кишечника. Алкогольные напитки уничтожают полезные кишечные бактерии и повреждает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением, плохое настроение, проблемы с кожей.