Как контролировать сахарную кривую и кому это нужно

Эндокринолог Калинина: симптомы сахарного диабета могут быть скрытыми. Диабет — сложный и страшный диагноз, который может сильно испортить жизнь. Диагностировать его важно вовремя и правильно. О том, как контролировать сахарную кривую, что такое гликемический индекс, как его проверяют, рассказала «Секрету» заведующая отделением общей врачебной практики и терапии клиники «Мой медицинский центр», врач-эндокринолог Любовь Калинина.

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Почему сахарная кривая должна быть на контроле?

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Мониторинг уровня сахара в крови необходим в первую очередь на уровне диагностики, когда больного нужно протестировать на толерантность к глюкозе. Так диагностируется сахарный диабет или преддиабетическое состояние. Исследование проводится по крови, которая сдаётся натощак.

Как пояснила врач Калинина, дальнейшие действия:

если уровень сахара менее или равен 7 ммоль/л, тестируемому предлагают выпить 250 мл воды, в которой растворены 75 г глюкозы;

повторный анализ спустя некоторое время – от 60 до 120 минут.

По результатам анализов до и после углеводной нагрузки диагноз подтверждается либо опровергается.

«Тест на толерантность к глюкозе используется тогда, когда у пациента выявлены факторы риска и врач подозревает развитие нарушений углеводного обмена, ещё протекающих бессимптомно. Подтвердить или опровергнуть этот диагноз помогает мониторинг сахарной кривой», — говорит Калинина.

Когда обязателен тест на нарушение толерантности к глюкозе?

Любовь Калинина объяснила, что тест на толерантность к глюкозе всегда проводится у следующих пациентов:

всех людей в возрасте от 45 лет, особенно если у них ранее не определяли сахарный диабет, с периодичностью 1 раз в 3 года;

беременных женщин либо женщин с синдромом поликистозных яичников;

рожениц, выносивших ребёнка с массой тела от 4 кг;

с большим весом тела, ожирением или нарушением холестеринового обмена, метаболизма, повышением сахара крови;

гипертоников;

тех, у кого близкие родственники — диабетики.

Что такое CGM

CGM (Continuous Glucose Monitoring) — это специальное средство для измерения уровня глюкозы в крови. Его особая ценность в миниатюрности и способности передавать данные на телефон. Врач Калинина рекомендует использовать устройство для самостоятельного определения уровня сахара в крови в режиме мониторинга.

«CGM представляет собой небольшое носимое устройство, которое постоянно измеряет уровень глюкозы и передаёт данные на телефон. Это позволяет уточнить продолжительность периода, во время которого пациент находится в целевых для себя значениях гликемии — TIR (time in range), что, в свою очередь, дает возможность качественно по-новому оценить эффективность проводимой терапии. Кроме того, CGM может предупреждать пациента о том, что уровень глюкозы стал слишком низким или высоким — благодаря этому человек может успеть принять меры для того, чтобы избежать серьёзных последствий таких скачков», — рассказывает Калинина.

Как проверить гликемический индекс

Сахарным диабетом можно управлять, если в дополнение к терапии учитывать понятие гликемического индекса — показателя сахара в углеводсодержащих продуктах питания. Особенно это важно для пациентов, которым назначен инсулин.

На этикетках продуктов всегда указано, какие углеводы входят в состав, однако эта информация пригодится только тем, кто чётко знает, что именно для их усвоения нужен инсулин и в каком объёме.

Желательно всегда иметь при себе экспресс-таблицу низких (от 0 до 55), средних (от 56 до 69 включительно) и высоких (от 70) гликемических индексов продуктов, используемых в рационе:

молоко, обезжиренный творог – по 30 единиц;

натуральный йогурт с нулевой жирностью - 35;

фасоль — 35;

перловка — 30;

зелёная гречка — 50;

белый и коричневый рис — 70 и 50 соответственно;

манная крупа — 70,

спагетти — 55;

овсяная каша — 60;

пшеничная мука — 60;

варенье — 65;

песочное печенье — 55;

ржаной хлеб — 65

белый хлеб — 100;

базилик, петрушка — 5;

листья салата — 10;

капуста, сельдерей — по 15;

огурец, кабачок, лук-репка, оливки — 15;

помидор — 30;

клубника, крыжовник, малина, смородина — 25;

горький шоколад — 30.

Чем ниже у продукта гликемический индекс, тем медленнее повышается уровень сахара в организме, чем выше — тем быстрее.