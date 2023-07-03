Как контролировать сахарную кривую и кому это нужно
Эндокринолог Калинина: симптомы сахарного диабета могут быть скрытыми. Диабет — сложный и страшный диагноз, который может сильно испортить жизнь. Диагностировать его важно вовремя и правильно. О том, как контролировать сахарную кривую, что такое гликемический индекс, как его проверяют, рассказала «Секрету» заведующая отделением общей врачебной практики и терапии клиники «Мой медицинский центр», врач-эндокринолог Любовь Калинина.
Почему сахарная кривая должна быть на контроле?
Мониторинг уровня сахара в крови необходим в первую очередь на уровне диагностики, когда больного нужно протестировать на толерантность к глюкозе. Так диагностируется сахарный диабет или преддиабетическое состояние. Исследование проводится по крови, которая сдаётся натощак.
Как пояснила врач Калинина, дальнейшие действия:
- если уровень сахара менее или равен 7 ммоль/л, тестируемому предлагают выпить 250 мл воды, в которой растворены 75 г глюкозы;
- повторный анализ спустя некоторое время – от 60 до 120 минут.
По результатам анализов до и после углеводной нагрузки диагноз подтверждается либо опровергается.
«Тест на толерантность к глюкозе используется тогда, когда у пациента выявлены факторы риска и врач подозревает развитие нарушений углеводного обмена, ещё протекающих бессимптомно. Подтвердить или опровергнуть этот диагноз помогает мониторинг сахарной кривой», — говорит Калинина.
Когда обязателен тест на нарушение толерантности к глюкозе?
Любовь Калинина объяснила, что тест на толерантность к глюкозе всегда проводится у следующих пациентов:
- всех людей в возрасте от 45 лет, особенно если у них ранее не определяли сахарный диабет, с периодичностью 1 раз в 3 года;
- беременных женщин либо женщин с синдромом поликистозных яичников;
- рожениц, выносивших ребёнка с массой тела от 4 кг;
- с большим весом тела, ожирением или нарушением холестеринового обмена, метаболизма, повышением сахара крови;
- гипертоников;
- тех, у кого близкие родственники — диабетики.
Что такое CGM
CGM (Continuous Glucose Monitoring) — это специальное средство для измерения уровня глюкозы в крови. Его особая ценность в миниатюрности и способности передавать данные на телефон. Врач Калинина рекомендует использовать устройство для самостоятельного определения уровня сахара в крови в режиме мониторинга.
«CGM представляет собой небольшое носимое устройство, которое постоянно измеряет уровень глюкозы и передаёт данные на телефон. Это позволяет уточнить продолжительность периода, во время которого пациент находится в целевых для себя значениях гликемии — TIR (time in range), что, в свою очередь, дает возможность качественно по-новому оценить эффективность проводимой терапии. Кроме того, CGM может предупреждать пациента о том, что уровень глюкозы стал слишком низким или высоким — благодаря этому человек может успеть принять меры для того, чтобы избежать серьёзных последствий таких скачков», — рассказывает Калинина.
Как проверить гликемический индекс
Сахарным диабетом можно управлять, если в дополнение к терапии учитывать понятие гликемического индекса — показателя сахара в углеводсодержащих продуктах питания. Особенно это важно для пациентов, которым назначен инсулин.
На этикетках продуктов всегда указано, какие углеводы входят в состав, однако эта информация пригодится только тем, кто чётко знает, что именно для их усвоения нужен инсулин и в каком объёме.
Желательно всегда иметь при себе экспресс-таблицу низких (от 0 до 55), средних (от 56 до 69 включительно) и высоких (от 70) гликемических индексов продуктов, используемых в рационе:
- молоко, обезжиренный творог – по 30 единиц;
- натуральный йогурт с нулевой жирностью - 35;
- фасоль — 35;
- перловка — 30;
- зелёная гречка — 50;
- белый и коричневый рис — 70 и 50 соответственно;
- манная крупа — 70,
- спагетти — 55;
- овсяная каша — 60;
- пшеничная мука — 60;
- варенье — 65;
- песочное печенье — 55;
- ржаной хлеб — 65
- белый хлеб — 100;
- базилик, петрушка — 5;
- листья салата — 10;
- капуста, сельдерей — по 15;
- огурец, кабачок, лук-репка, оливки — 15;
- помидор — 30;
- клубника, крыжовник, малина, смородина — 25;
- горький шоколад — 30.
Чем ниже у продукта гликемический индекс, тем медленнее повышается уровень сахара в организме, чем выше — тем быстрее.
Скачки в показателях негативно воздействуют на организм, поэтому их следует избегать, выбирая продукты с низким гликемическим индексом.