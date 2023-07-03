Правда ли, что кофеин снижает остроту зрения

Свойства кофеина изучаются на протяжении нескольких столетий. Время от времени становится известно как о его вреде, так и пользе для здоровья человека. Например, согласно мнению некоторых врачей и ученых, бодрящие напитки следует исключить из рациона пациентам с болезнями глаз, так как кофеин негативно влияет на остроту зрения и сетчатку.

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Недавно специалисты китайской государственной лаборатории офтальмологии провели эксперимент, в ходе которого пытались выяснить, какой же эффект кофе оказывает на глаза и зрительную функцию. Что они обнаружили – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

В исследовании приняли участие более 35 000 человек. Всех их разделили на 4 группы в зависимости от того, сколько чашек кофе они употребляли ежедневно в течение последнего года. Испытуемые также рассказали ученым о своем образе жизни, состоянии здоровья, режиме сна, рационе питания, социально-экономическом положении, вредных привычках.

Затем добровольцы прошли сканирование оптической когерентной томографии, с помощью которой проводится детальное исследование зрительного нерва и сетчатки глаза.

Результаты

Оказалось, что у любителей кофе заметно увеличилась толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки. Изменения были особенно заметны у участников, выпивающих от 2-х до 3-х чашек бодрящего напитка в сутки.

Как объяснили исследователи, макула является центральной частью сетчатки в задней части глаза, которая отвечает за четкое и яркое зрение. Сама сетчатка состоит из нервных волокон, которые передают визуальную информацию от глаза к мозгу.

"Наши результаты показывают, что если мы выпиваем от 2-х до 3-х чашек кофе в день, толщина макулы увеличивается" – резюмировали ученые.

Выводы

Таким образом, употребление кофеина положительно сказывается на зрительной функции. Вместе с тем авторы исследования обращают внимание на ряд факторов, которые поклонникам кофе стоит иметь в виду.

Во-первых, важно не злоупотреблять кофеином. Если пара порций кофе в сутки, как стало известно, повышает остроту зрения, это не значит, что можно пить его постоянно в больших дозировках. Пока кофеин будет утолщать макулы, другие не менее важные органы могут от него пострадать.

Во-вторых, существенную роль играет сорт кофейных зерен. Растворимый кофе, например, никакой пользы организму не принесет. По словам ученых, такой напиток, напротив, способен спровоцировать нейродегенеративные заболевания. К ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона, синдром Фара, расстройство координации движения и др.