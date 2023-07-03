Врач назвала неожиданные напитки, которые разжижают кровь

Вода с лимоном, медом или чесноком, а также ореховое молоко может помочь в разжижении крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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"Хорошо влияет на разжижение крови именно вода с лимоном. У нас в крови есть разные жиры, которые склонны собираться в подобие комочков, усиливать вязкость крови и оседать на стенках сосудов. Кислота лимона может расщеплять эти жиры на более мелкие фракции. Такая вода разжижает кровь, уменьшает ее вязкость", – пояснила специалист.

Для разжижения крови также подойдет и вода с медом. В меде содержится большое количество салицилатов. Это такой натуральный аспирин, который может снижать вязкость крови.

Марият Мухина

врач-диетолог, доктор медицинских наук

По словам диетолога, некоторые для разжижения крови используют чеснок, но мало кто знает, что такой продукт можно употреблять и в жидком виде.

"Можно сделать настой на чесноке. Его просто настаивают на воде и употребляют внутрь", – говорит Мухина.

Также хорошо помогает разжижать кровь ореховое молоко, которое можно легко сделать в домашних условиях.

"Сначала орехи замачивают, потом тщательно промывают. Потом еще раз замачивают на два-три часа и уже с этой водой загружают блендер, измельчают и получается растительное молоко. Можно его еще процедить или просто использовать очень мелкий помол", – отметила диетолог.

Ореховое молоко богато растительными жирными кислотами омега-3 и витамином E, которые считаются очень мощными факторами разжижения крови.