Стоматолог рассказал о пользе жвачки

«Пародонтит — это инфекционное поражение, находящееся у шейки корня в десне и в кости. Вместе с этим развивается гнилостный неприятный запах изо рта. Очень часто развивается у пациентов с сахарным диабетом, потому что условия позволяют киснуть микроорганизмам в полости рта. У нас слюна имеет определённый PH. Жевательная резинка помогает убрать мягкий зубной налёт, не даёт сформировать полноценную зубную бляшку. Происходит стимулирование слюны с изменением кислотности во рту. Большое количество слюны позволяет вымыть объём окисления, создаётся полущелочная или уже щелочная среда, а это тоже обладает элементом защиты для ваших зубов. Ополаскиватели и жевательные резинки в течение дня играют очень хорошую роль для тех, кто любит гоняться за перекусами».