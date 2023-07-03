Стоматолог рассказал о пользе жвачки
Она позволяет устранять мягкий налёт на зубах и поддерживать оптимальный уровень кислотности в ротовой полости.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Артур Тумашевич призвал использовать жевательную резинку и ополаскиватели после каждого перекуса.
«Пародонтит — это инфекционное поражение, находящееся у шейки корня в десне и в кости. Вместе с этим развивается гнилостный неприятный запах изо рта. Очень часто развивается у пациентов с сахарным диабетом, потому что условия позволяют киснуть микроорганизмам в полости рта. У нас слюна имеет определённый PH. Жевательная резинка помогает убрать мягкий зубной налёт, не даёт сформировать полноценную зубную бляшку. Происходит стимулирование слюны с изменением кислотности во рту. Большое количество слюны позволяет вымыть объём окисления, создаётся полущелочная или уже щелочная среда, а это тоже обладает элементом защиты для ваших зубов. Ополаскиватели и жевательные резинки в течение дня играют очень хорошую роль для тех, кто любит гоняться за перекусами».
Ранее Тумашевич предупредил о появлении кариеса почти в 100% случаев после брекетов. Из-за ортодонтических скоб сложно поддерживать гигиену полости рта, поэтому кариозное поражение быстро прогрессирует.