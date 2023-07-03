Врач назвал простые способы начать закаляться

В результате закаливания человек начинает легче переносить низкие температуры и их перепады, а также меньше подвергается заболеваниям, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал простые способы начать закаляться.

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Как правильно закаляться

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Прекрасным подходящим временем для начала закаливания является лето, убежден врач. Начинать лучше всего с воздушных ванн — регулярно выходить на прогулки утром и вечером, проводя на улице по 3-4 часа в день. «Можно начинать с меньшего времени и постепенно увеличивать. При этом одежда должна соответствовать сезону и не перегревать», — добавил специалист. Также полезно заниматься спортом на улице: зарядка, бег, занятия на тренажерах, подвижные игры, отметил Тяжельников.

«Водные закаливающие процедуры можно начать с умывания прохладной водой, принятия контрастного душа или ванн с температурой равной температуре тела, постепенно снижая температуру, а также обливаний (начиная с ног)», — поделился собеседник «Ленты.ру». При этом купание в водоемах он рекомендовал начинать, когда вода прогреется до 23 градусов. Пребывать в воде следует недолго, постепенно увеличивая время.

Если человек регулярно занимался закаливанием, то к осени уже будет стойкий результат, который останется закреплять вместе с понижением температуры воздуха, сказал специалист. Купание в водоемах в этот период времени нужно заменить на обтирания и обливания прохладной водой в помещении и контрастный душ.

Как не навредить здоровью

Важно помнить о том, что закаляться можно только не имея признаков ОРВИ и гриппа и вне обострения хронических заболеваний. При наличии таковых стоит посоветоваться с лечащим врачом

Андрей Тяжельников

врач

Чтобы не навредить своему здоровью, нужно следить за реакцией организма на процедуры. Изменение дыхания и увеличение сердцебиения — это нормально, но человеку не должно быть плохо, он не должен испытывать чувство сдавленности в груди.