Врач предупредил россиян о неочевидной опасности ожирения
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что ожирение может привести к нарушению осанки. О неочевидной опасности он предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
По словам ведущего, из-за большого живота центр тяжести в теле смещается, поэтому человек постоянно прогибается назад.
«Когда ты приобрел такую осанку, то изменить ее не можешь. (...). Это что, позвоночник ломать надо?» — высказался Мясников.
Также доктор отметил, что с подобными проблемами сталкиваются беременные женщины.
«У нее прогиб в позвоночнике. И действительно, если вы возьмете что-нибудь тяжелое [и прикрепите к животу впереди], то, чтобы не упасть, все равно встанете так», — объяснил он.
Ранее Мясников опроверг один из распространенных мифов о витаминах. Он заявил, что их нельзя пить «про запас». Доктор предупредил, что нужно соблюдать суточную норму их употребления.