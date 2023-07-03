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Откуда берутся мурашки на теле

Мурашки – это физиологический феномен, который мы унаследовали от животных. В прошлом он нес практическую цель, но совершенно бесполезен сейчас.

По сути, мурашки – это крошечные возвышенные бугорки на коже, которые появляются мурашки из-за сокращения миниатюрных мышц, которые прикреплены к каждому волоску. На YouTube канале "Умный енот" рассказали, откуда берутся мурашки на теле.

Наука объяснила мурашки на коже

Чувство бегающих мурашек появляется, когда раздражаются нервные окончания. Обычно их провоцирует стимуляция сенситивных периферических нервов. Из-за этого сокращаются мышцы, и волосы немного приподнимаются, а на коже появляются мурашки. Это нормальное кратковременное явление, которое свидетельствует о возникновении эмоций.

Ранее мы рассказывали, почему возникает нервный тик.

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