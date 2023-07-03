Мурашки – это физиологический феномен, который мы унаследовали от животных. В прошлом он нес практическую цель, но совершенно бесполезен сейчас.

По сути, мурашки – это крошечные возвышенные бугорки на коже, которые появляются мурашки из-за сокращения миниатюрных мышц, которые прикреплены к каждому волоску. На YouTube канале "Умный енот" рассказали, откуда берутся мурашки на теле.

Чувство бегающих мурашек появляется, когда раздражаются нервные окончания. Обычно их провоцирует стимуляция сенситивных периферических нервов. Из-за этого сокращаются мышцы, и волосы немного приподнимаются, а на коже появляются мурашки. Это нормальное кратковременное явление, которое свидетельствует о возникновении эмоций.