Как обхитрить мозг и заставить его учиться

Мы спросили у эксперта, как преодолеть лень и обхитрить мозг так, чтобы он захотел учиться, спросили у эксперта. Лайфхаками улучшения памяти и эффективного обучения с "Рамблером" поделился нейротренер и тренер по речи Сергей Че.

© Unsplash

Нас в школе научили зубрить, писать конспекты и готовиться к экзаменам в ночь перед самим экзаменом. Но вряд ли вы можете хоть что-то вспомнить из школьной или вузовской программы.

Видео дня

Если вам повезло или у вас был инициативный учитель, который вместе с вами ставил опыты и придумывал нестандартные занятия, вы что-нибудь вспомните, потому что полностью вовлекались в процесс обучения.

Люди охотнее запоминают информацию, если она вызывает у них эмоции или связана с их текущей деятельностью. Старые привычки со школы могут заставить нас медлить, когда мы сталкиваемся с задачей, требующей больших затрат энергии, например, при подготовке к собранию или написании письменной работы на английском языке. Это прокрастинация — страх перед выполнением задачи, требующей больших затрат умственных усилий.

Как обхитрить мозг, чтобы он захотел учиться? Сергей Че Тренер по речи, нейротренер

Как обхитрить мозг, чтобы он захотел учиться

Разбейте задачу на более мелкие части и создайте карту фактов, которая поможет структурировать ваши мысли. Напишите ее от руки на бумаге, чтобы визуализировать структуру задачи.

Разберите составные части вашей темы и проведите линии, соединяющие их, добавляя рисунки для выражения своих мыслей. Подумайте, как связаны между собой различные части, и прокомментируйте линии.

Это необходимо для того, чтобы сделать сложную задачу более управляемой. Разбейте ее на более мелкие подзадачи, которые легче понять и выполнить. Это делает задачу более выполнимой и позволяет мозгу чувствовать себя комфортно при ее решении. Когда вы создаете визуальную схему, чтобы помочь чему-то научиться, вы полностью вовлекаетесь в процесс обучения, что в 20 раз эффективнее, чем просто читать или слушать.

Сергей Че Тренер по речи, нейротренер

Рекомендации от эксперта Правило 10 минут: потратив всего 10 минут на выполнение задания вы точно вернетесь к его выполнению снова. Установите на свой телефон приложение Pomidoro, которое поможет вам сохранять мотивацию и делать перерывы в течение дня.

Память не хранится в одном месте, а воссоздается мозгом на основе многочисленных сенсорных сигналов, полученных во время события. Задействование как можно большего количества органов чувств во время запоминания информации может способствовать лучшему запоминанию.

Чтобы увеличить словарный запас английского языка нельзя зацикливаться на заучивании. В последнее время стали популярными мнемоническая техника и метод интервальных повторений. По сути, это та же зубрежка, хоть и с более веселой подачи. Толку от этих техник крайне мало. Повторение необходимо для обучения, но заучивание списков слов утомительно и скучно. Вместо этого попробуйте пересказать или переписать сценарий любимого фильма или книги.Вам будет легче выучить новые слова и фразы, если вы встретите их несколько раз в разных контекстах. Достаточно использовать любой текст, написанный носителем языка и правильно его разобрать. Сергей Че Тренер по речи, нейротренер

Произносите слова и фразы медленно и подробно, чтобы помочь вашей вербальной мышечной памяти запомнить изучаемую лексику. Чтобы использовать новые слова и фразы переписывайте их несколько раз, это будет способствовать развитию мышечной памяти. Диктанты также могут помочь повысить грамотность.

Вместо того, чтобы изучать грамматику языка, читайте и пересказывайте существующую грамотную речь, дабы привыкнуть говорить и писать грамотно. Кроме того, выписывайте новые словосочетания для тренировки.

Изучайте лексику по теме, чтобы лучше понимать ее и быстрее запоминать информацию.