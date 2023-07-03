Лето – время жаркой погоды и, конечно, обильнного поотделения. Повышенная потливость – вещь не из приятных. Это не патология, а особенность нашей нервной системы, правда проблем от нее может быть много. "Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, помогают ли уколы ботокса избавиться от пота.

© unsplash

При гипергидрозе потовые железы работают до десяти раз активнее и сопровождается резким неприятным запахом, который чувствует не только человек, но и окружающие. А это доставляет дискомфорт и развивает неуверенность в себе.

Видео дня

Одним из самых распростаненных методов методов лечения гипергидроза (лечение повышенного потоотделения) проводится при помощи препаратов на основе ботулинического токсина типа А. Внутрикожные инъекции препаратов БТА считаются одним из наиболее эффективных методов во всём мире. Этод метод характеризуется высокой степенью удовлетворенности пациентов результатами терапии. Мильдзихова Дзерасса Руслановна Главврач клиники "Дифферент", врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, младший научный сотрудник ЦТП ФХФ Российской академии Наук

По словам врача, такой способ лечения высокоэффективен, но действие имеет временный характер с тенденцией к убыванию, в среднем, результат сохраняется около 9-12 месяцев. После этого активность потовых желез восстанавливается, и введение препарата следует повторить.

Препарат блокирует нервно-мышечную передачу, что приводит к устра­нению потоотделения и уменьшению неприятного запаха. В настоящее время на территории РФ зарегистрировано три препарата на основе БТА с показаниями для лечения первичного локального гипергидроза:

Dysport ️ («Ипсен» -Франция);

Lantox ️ (Ланчжоусский институт биологической продукции – Китай);

Relatox ️ («НПО Микроген» - Россия)

Инъекции выполняются внутрикожно. Препарат вводится инъекционно и неприятные ощущения возможны, поэтому важо использовать аппликационную анестезию в виде анестезирующего крема. Длительность процедуры составляет 20- 30 минут. Эффект от процедуры наступает на пятый день и сохраняется от четырех до восьми месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей организма пациента и образа жизни. Мильдзихова Дзерасса Руслановна Главврач клиники "Дифферент", врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, младший научный сотрудник ЦТП ФХФ Российской академии Наук