$88.38+1.3596.02+0.91

Эксперт дала совет по набору мышечной массы для отказавшихся от потребления мяса

Инженер-технолог пищевого производства Ирина Гармаева дала совет по набору мышечной массы для людей, отказавшихся от потребления мяса. Ее слова приводит Shape.

Эксперт дала совет по набору мышечной массы для отказавшихся от потребления мяса
© Lenta.ru

Эксперт посоветовала добавить в рацион творог и куриные яйца. По словам Гармаевой, в этих продуктах содержится существенное количество белка, который поможет нарастить мышцы.

Специалист также отметила, что для гармоничного развития и достижения успехов в спорте важно не допускать дефицита микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот и питательных веществ. Потребность в белке обеспечат тофу, бобовые, особенно фасоль и чечевица, орехи, цельнозерновые крупы, молочные продукты, творог.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев сравнил кардиотренировки с силовыми занятиями. По словам специалиста, у них есть лишь одна общая черта — сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ.

Lenta.ru: главные новости