Эксперт назвала мешающие набору мышечной массы факторы

Профессор физиологии физических упражнений в Хантингдонского колледжа (Монтгомери, США) Мишель Олсон назвала мешающие набору мышечной массы факторы. Ее слова приводит Shape.

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Специалиста рассказала, что на увеличение объема мышц во многом влияют гены. «Некоторые люди рождаются с определенным телосложением: длинными мышцами и короткими сухожилиями. И это идеальное комбо для достижения рельефа», — заявила Олсон. Она добавила, что короткий бицепс может развиваться так же, как и длинный, однако с меньшей шириной.

Кроме того, эксперт отметила, что каждый человек рождается с набором медленно сокращающихся и быстро сокращающихся мышечных волокон. «Люди с более высоким процентом быстро сокращающихся волокон, активнее реагируют на силовые тренировки», — объяснила она.

Еще один важный фактор, по словам Олсон, — процент жира в теле. «Если у вас более высокий уровень жира в теле — это все равно, что дополнительные одеяла, укрывающие вас на кровати. За ними просто не разглядеть мышечного рельефа», — пояснила профессор. Она подчеркнула, что отчетливый рельеф мышц не всегда свидетельствует об их силе.