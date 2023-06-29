Врач назвал способ вернуть мужское половое влечение после 50 лет

Повысить либидо возможно в любом возрасте, если соблюдать принципы здорового образа жизни, считает врач-уролог Андрей Дмитриев. Способ вернуть половое влечение у мужчин он подсказал в беседе с «Газетой.Ru».

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Дмитриев подчеркнул, что универсальной нормы мужской сексуальной активности не существует, однако с возрастом влечение постепенно снижается. Причины для этого могут быть разные — гормональные нарушения, заболевания сердца, сосудов, диабет, нарушения работы щитовидной железы.

«У мужчин после 50 либидо может снижаться в связи с приемом различных лекарств, например, против гипертонии. Нельзя забывать и об общем качестве жизни. Редкий мужчина старшего возраста может похвастаться отсутствием стресса, хорошим сном, безмятежной обстановкой в семье», — сказал врач.

Специалист добавил, что в среднем мужчины в 55-70 лет занимаются сексом один раз в десять дней. При этом, по его мнению, в этом возрасте вполне реально повысить либидо, если вести здоровый образ жизни — регулярно тренироваться, придерживаться здорового питания, избавиться от лишнего веса и вредных привычек.

«Уже после этого можно говорить с врачом о медикаментозной или другой терапии и ни в коем случае не экспериментировать с лекарствами для лечения эректильной дисфункции самостоятельно», — сказал Дмитриев.

Он предупредил, что самолечение, особенно в пожилом возрасте, может серьезно навредить здоровью.