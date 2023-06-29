Какие продукты помогают очистить организм от никотина

Курение – одна из самых токсичных для организма вредных привычек. И, к сожалению, одна из самых распространённых. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярно курят или употребляют табак в других формах около 1,3 млрд человек в мире. Россия, кстати, входит в топ-10 самых «курящих» стран.

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Вредное и опасное пристрастие может стать причиной серьёзных заболеваний. В том числе спровоцировать риск развития рака, болезней сердца и сосудов, инсульта. Пагубное действие на организм оказывает содержащийся в сигаретах никотин – токсичное вещество, входящее в состав листьев табака. Именно он воздействует на нервную систему человека, в том числе вызывая привыкание к курению. Бросить – нелёгкая задача, требующая выдержки и силы воли. Справиться с ней под силу далеко не всем. Помочь очистить организм от вредного воздействия могут некоторые продукты.

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Вода

Главным продуктом на столе должна быть чистая питьевая вода. Она разбавит кровь, заставит человека чаще ходить в туалет. Курильщик должен употреблять не менее 2–3 литров в день. Тем более выпить такое количество летом довольно легко.

Овощи и фрукты

Это базовый набор каждого человека. Овощи и фрукты должны присутствовать и в рационе тех, кто имеет пагубную привычку. Табак провоцирует окисление клеток и вызывает их гибель. Продукты с клетчаткой содержат антиоксиданты, такие как витамины C и E, а также ресвератрол. Они нейтрализуют активный кислород и уменьшают повреждение клеток. Кроме того, снижают вредное воздействие никотина на ротовую полость и горло: уменьшается риск хронических болезней горла, рта, языка и зубов.

Брокколи

Особенно хорошим союзником в борьбе с курением станет брокколи. Овощ является основным источником витаминов С и В, из-за чего происходит торможение избыточных окислительных процессов. Это приводит кислотно-щелочной баланс в норму. Кроме того, его употребление хорошо сказывается на общем состоянии нервной системы.

Лимон и апельсин

Цитрусы также должны присутствовать в рационе. Они укрепят иммунитет, подорванный вредной привычкой. Ещё помогут совладать с бессонницей, которая часто преследует человека, бросающего курить.

Всё же не стоит надеяться только на волшебный эффект перечисленных продуктов. Никотин убивает весь организм от головы до пяток. Можно стать жертвой банального (но ужасного) рака лёгких, а можно навсегда утратить зрение и слух. Или заработать фригидность, импотенцию и утратить возможность зачать и родить здорового ребёнка.

Однако полностью очистить лёгкие от воздействия никотина при большом желании возможно. Табак, попадая в организм, оставляет два компонента. Первый состоит из самого никотина, а второй – из котинина (нетоксичного вещества). Цикл распада никотина составляет 6–8 часов, а вот полностью яд выводится 1–2 дня.