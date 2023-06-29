Живительная влага: что делать, если нет желания пить воду

О пользе ежедневного употребления воды знают все. Но что делать, если нет желания пить обычную воду? Рассказывает эксперт.

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Норма ежедневного употребления чистой воды составляет 30 мл на килограмм веса человека — так оптимальное количество жидкости советует рассчитывать ВОЗ. Но довольно многие пренебрегают необходимостью употреблять воду ежедневно, аргументируя это отсутствием жажды или плохим вкусом воды.

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Как быть, если вам совсем не хочется пить воду? Можно ли заменить её другими напитками? Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова ответит на эти вопросы:

Причины

Анализируя опыт людей разных возрастов, весовых категорий, разную территорию их проживания и привычки, можно выделить следующие возможные причины отказа от воды:

Отсутствие вкуса: некоторым людям может не нравиться вкус простой воды.

Предпочтение другим напиткам: некоторые люди могут предпочесть другие напитки, такие как газировка или сок, воде.

Отсутствие жажды: в более холодную погоду люди могут не чувствовать жажду и не пить столько воды, сколько им нужно.

Отсутствие доступа: в некоторых случаях люди могут не иметь доступа к чистой питьевой воде.

Последствия

Полный отказ от употребления чистой воды может грозить обезвоживанием (оно особенно опасно сейчас, летом — жара выводит из организма влагу, отсутствие жидкости иссушает кожу и внутренние органы).

Симптомы обезвоживания влияют на самочувствие, работоспособность человека, и в целом ухудшают качество жизни. Екатерина Курбатова перечислила их:

Низкая энергия: обезвоживание может вызвать усталость и низкий уровень энергии.

Ментальный туман: обезвоживание может ухудшить когнитивные функции и вызвать умственный туман.

Повышенный риск инсульта: Хроническое обезвоживание может увеличить риск инсульта.

Раздражительность: обезвоживание может вызвать раздражительность и капризность.

Переедание: обезвоживание может вызвать чувство голода и привести к перееданию.

Медленный метаболизм: обезвоживание может замедлить метаболизм и затруднить похудение.

Головные боли: обезвоживание может вызвать головные боли и мигрени.

Повреждение кожи: Хроническое обезвоживание может привести к сухости и повреждению кожи в виде микротрещин, ранок.

Замена

Если, несмотря на попытки заставить себя пить больше воды, вы по-прежнему не можете похвастаться такой полезной привычкой, рассмотрите предложенные экспертом варианты, благодаря которым обычная, но столь необходимая организму жидкость может стать приятнее на вкус:

Продукты с высоким содержанием воды: некоторые продукты, такие как огурцы, арбузы, сладкий перец и помидоры, имеют высокое содержание воды и могут помочь увеличить уровень гидратации.

Травяной чай: Травяной чай может быть хорошей альтернативой воде, он хорошо утоляет жажду и может иметь дополнительные преимущества для здоровья.

Настоянная вода: Наполнение воды фруктами, овощами или травами может добавить вкус и сделать ее более приятной для питья.