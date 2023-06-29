Ученые: наволочки оказались грязнее ободка унитаза

Ученые решили выяснить, сколько образуется бактерий на обычной наволочке за неделю использования. Результат оказался шокирующим. Подробности - в материале "Рамблера".

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Оказывается, за неделю на наволочке может образоваться до трех миллионов различных патогенных микроорганизмов, что примерно в 17 тсяч раз превышает количество микроорганизмов на ободке унитаза. Соответственно, если менять наволочку не раз в неделю, а еще реже, количество микроорганизмов будет только увеличиваться.

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Самое приятное постельное белье сделано из натуральных материалов - хлопка и шелка. Но эти же материалы оказались хорошей средой для развития бактерий. Частицы кожи, пот, слюна, остающиеся на наволочках, служат источником пищи для микроорганизмов и грибков.

Доктор Хэдли Кинг, дерматолог и клинический преподаватель дерматологии в Медицинском колледже Вейла Корнельского университета, рассказал: «Когда вы ложитесь в постель, вы загрязняете свое постельное белье, ежедневно на постели остаются около 50 миллионов клеток кожи, пот, следы косметикой. На подушке остаются грибки, частицы грязи, бактерии и вирусы. Мертвые клетки кожи и пот служат пищей для пылевых клещей, привлекая их к вашей кровати и помогая им размножаться».

Специалист предупредил, что сон на одной и той же наволочке в течение одной недели может вызвать аллергию, кожные инфекции или воспаления кожи. Также на наволочке может оказаться золотистый стафилококк, вызывающий инфекции кожи и мягких тканей.

Идеально - менять наволочку не реже двух раз в неделю, чтобы предупредить риск развития всевозможных инфекций.

Менять постельное белье регулярно нужно по разным причинам. На первое место выходит гигиена и профилактика аллергии. Постельное белье с течением времени накапливает различные микробы, пыль и ороговевшие клетки кожи. Регулярная смена постельного белья помогает поддерживать чистоту и гигиену спального места. Старое постельное белье может содержать аллергены, пылевых клещи или пыль, которые могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Регулярная смена постельного белья помогает уменьшить количество аллергенов в постели.