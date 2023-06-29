Эти 10 продуктов, которые могу навредить кишечнику

Кишечник играет важную роль в том, как питательные вещества из пищи используются организмом. Поэтому нужно обязательно следить за состоянием этого органа и стараться как можно реже есть определённые продукты.

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Многие продукты из списка ниже можно есть в умеренных количествах без вреда для здоровья. Так что полностью отказываться от них не стоит.

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Фастфуд. В ходе одного исследования, опубликованного в Gut, выяснилось, что фастфуд связан с повышенным уровнем некоторых бактерий в кишечнике, из-за чего наблюдался дисбаланс кишечных бактерий. Из-за этого дисбаланса у людей был выше риск столкнуться с болезнью Крона и язвенным колитом.

Обработанные хлебобулочные изделия. Например, кексы, пирожные, печенье и т.п. В исследовании 2020 года из журнала Nutrients, отмечается, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к дисбалансу бактерий в кишечнике. Также это может стать причиной повышенного риска слабовыраженного воспаления.

Слишком солёные продукты. Многие учёные обнаружили связь между высоким кровяным давлением и бактериями в кишечнике. В Американском журнале физиологии говорится, что диеты с большим количеством натрия могут усилить воспаления тканей кишечника, а слишком много натрия может даже изменить микробиом (состав бактерий в кишечнике). В другом исследовании, опубликованном в JCI Insight, подтверждается, что между высоким потреблением натрия и меньшим разнообразием микробиома есть связь.

Красное мясо. Исследование, опубликованное в Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, доказало, что при ежедневном потреблении красного мяса риск развития болезней сердца увеличивается на 22%. И в основном связано это было с изменениями в микробиоме кишечника.

Искусственные подсластители. В ходе исследования, опубликованного в Nature, выяснилось, что потребление искусственных подсластителей может быть связано с развитием непереносимости глютена, так как они могут изменить микробиоту кишечника. Ещё в другом исследовании было обнаружено, что в сукралоза потенциально повышает вероятность развития метаболических нарушений и может вызвать повреждение слизистой оболочки кишечника, увеличить его проницаемость.

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Обработанное мясо. Это бекон, колбаса и т.п. В ходе обзора от Clinical Nutrition была обнаружена связь между общим потреблением жиров, особенно насыщенных жиров, и снижением общего количества бактерий в кишечнике, разнообразия бактерий в кишечнике. Всё это является признаком плохого здоровья.

Соевое масло. Оно обычно содержится в маргарине, некоторых заправках для салатов, некоторых марках майонеза, питательных батончиках и многих замороженных продуктах. Исследования показывают, что такое масло может навредить здоровью.

Газировка. Обзор, опубликованный в Европейском журнале питания, показал, что подслащённые сахаром напитки связаны с дисбалансом определённых бактерий в кишечнике. Кроме того, ещё одно исследование продемонстрировало наличие связи между употреблением подслащённых сахаром напитков в зрелом и позднем подростковом возрасте и высоким риском развития колоректального рака у женщин.

Алкоголь. Его чрезмерное употребление может иметь долгосрочные последствия для здоровья кишечника. Некоторые алкогольные напитки нарушают пищеварение, а у людей, которые пьют умеренно или много, меньше здоровых бактерий в пищеварительной системе. Хроническое употребление алкоголя способно вообще изменить разнообразие бактерий в кишечнике, увеличить его проницаемость, усилить воспаление.

Соки с добавлением сахара. Ущерб кишечнику они могут нанести из-за большого количества сахара.