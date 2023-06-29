Диетолог назвала пищевые привычки, способствующие долголетию

Долголетию будут способствовать такие пищевые привычки, как ежедневный полноценный завтрак, тщательное пережевывание пищи и употребление зеленого чая вместо кофе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко.

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По ее словам, долгожители выстраивают день по четкой структуре и плану. Например, никогда не пропускают завтрак.

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Они получают от первого приема пищи энергию на весь будущий день, поскольку второй достаточно отсрочен по времени. Их утренний рацион – это источник белков, жиров, полезных углеводов, которые дают энергию, строительный материал, антиоксиданты.

Наталья Лазуренко

врач-диетолог, эндокринолог, терапевт

Один из вариантов полезного завтрака: два яйца и салат из огурцов, помидоров и перца, приправленный оливковым маслом.

"Это будет полноценный сытный прием пищи с полным набором макроэлементов, который позволит качественно отработать день", – отметила Лазуренко.

Также для увеличения продолжительности жизни лучше отказаться от кофе, поскольку он негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Эксперт посоветовала заменить его зеленым чаем без добавок.

"Он также содержит достаточное количество кофеина, но при этом очень мягко воздействует на желудочно-кишечный тракт. И степень подъема энергетического ресурса происходит плавно, а не резкими волнами", – объяснила специалист.

Еще одна привычка долгожителей – тщательное пережевывание пищи. "Это дает возможность ферментам расщепить белок на 100% и использовать этот ресурс для строительства организма", – сказала врач в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, необходимо исключить перекусы.

Долгожители питаются очень аскетично. У них два-три приема пищи в день без перекусов, потому что пауза дает возможность полностью усваивать еду. Это полезно для работы всего организма. В частности, желудочно-кишечного тракта, всех эндокринных органов и иммунной системы.

Наталья Лазуренко

врач-диетолог, эндокринолог, терапевт

Также для увеличения продолжительности жизни в рацион можно добавить чеснок.

"Он содержит аллицин. Это вещество не ускоряет работу иммунной системы, а моделирует ее, чтобы она адекватно реагировала на все действия, которые происходят с организмом", – заключила Лазуренко.