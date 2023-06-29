Кардиолог рассказал о пользе томатного сока в жару

Кардиолог Богданов: Томатный сок восполняет потерю электролитов в жару
Несмотря на то, что томатный сок содержит поваренную соль и врачи рекомендуют снижать её потребление, этот напиток отлично зарекомендовал себя в жаркую погоду.
Врач-кардиолог Альфред Богданов пояснил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что главной проблемой в жару является потеря электролитов. И именно томатный сок поможет восстановить водно-солевой баланс.
«Мы все время говорим о том, что соль - это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, вторая основная проблема, которую мы должны обсудить - потеря электролитов», - уточнил доктор.
Подсоленный томатный сок утоляет жажду и сохраняет электролиты в организме. В помидорах также есть полезные для человека калий и магний.