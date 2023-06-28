Как разогнать метаболизм после 30 лет

Диетолог Волынкина: для разгона метаболизма нужно заниматься спортом. Много есть и не толстеть могут только дети и те ведьмы, которые позволяют себе всё и ходят с модельной внешностью (уверены, у каждого в окружении есть такая). А остальным простым смертным приходится подстраиваться под возрастные изменения, среди которых — замедление обмена веществ. Но разогнать его можно, заверяет эксперт.

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Как рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина, метаболизм в целом замедляется на 2% каждые 10 лет, а отсчёт можно начинать после 25. Однако крест на себе ставить рано, многие же как-то с этим справляются? И для таких бойцов у эксперта есть несколько советов.

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1. Вести активный образ жизни.

2. Соблюдать диеты и придерживаться правильного питания.

3. Регулярно заниматься спортом.

4. Каждые 10 лет уменьшать калорийность рациона на 2%.

Эти простые правила позволят в любом возрасте оставаться не только в хорошей форме, но и здоровым — и внутренние органы будут работать как надо, и суставы скрипеть не будут, словом, сплошные плюсы.

При этом есть полезные лайфхаки для рациона, чтобы ускорить метаболизм.

1. Меньше есть продукты с сахаром и белой мукой, а лучше совсем их убрать.

2. Добавить чай, причём не важно, белый, чёрный или зелёный — каждый поможет с метаболизмом и похудением.

Болезни, замедляющие обмен веществ

Всё вышеперечисленное касается в основном здоровых людей, которые пошли по кривой дорожке фастфуда и прочих неполезных вещей, но иногда метаболизм замедляется из-за заболевания, и никакая диета не поможет его разогнать. Тут нужно обращаться к врачу и лечить первопричину.

1. Гипотиреоз, то есть нарушение в работе щитовидной железы, у женщин случается чаще, чем у мужчин, и сопровождается сильной усталостью, вялым настроением, быстрым набором веса и постоянным ощущением холода.

2. Большая концентрация гормона стресса — кортизола, она возникает во время треволнений в семье, на работе и просто личных переживаний.