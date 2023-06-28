Как вести себя при встрече со змеей

Встретить змею можно не только в лесу, но и возле жилого дома. В МЧС рассказали, как вести себя в такой ситуации, а также о том, как избежать нападения опасного пресмыкающегося.

«Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать «в лицо» и действовать разумно», – говорится в сообщении.

Ранее змеи начали приползать к домам в Новой Москве, чтобы охладиться. Подробности об этом публикует «телеканал 360» со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова. Однако городские службы не спешат проводить отлов. Эксперт объясняет это тем, что змеи не станут нападать на человека, если их не трогать. Кроме того, у жилых домов видели ужей.