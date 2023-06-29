Эти полезные для сердца продукты снизят холестерин

Повышенный уровень холестерина - одна из ступенек, приводящих к серьёзных проблемам со здоровьем. В том числе к болезням сердца, инсультам. И диета - один из самых популярных способов снижения показателей холестерина.

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Стюарт Макгинн, директор Baycroft Care Homes, перечислил шесть полезных для сердца продуктов. Все они помогают снизить холестерин.

Жирная рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают контролировать уровень холестерина. Они снижают показатели триглицеридов - основных компонентов жира в организме.

Цельнозерновые продукты. Это коричневый рис, цельнозерновые макароны, хлеб из непросеянной муки.

Орехи и семечки. В них содержатся полезные ненасыщенные жиры. Вы можете есть такие орехи, как миндаль, кешью, фисташки, фундук, грецкие орехи, орехи пекан.

Овёс и ячмень. Оба они содержат растворимую клетчатку, которая препятствует усвоению организмом холестерина. Попробуйте заменить обычный завтрак кашей.

Фасоль и бобовые. Они снижают показатели «плохого» холестерина.

Фрукты и овощи. В них много клетчатки, помогающей контролировать холестерин. Из фруктов специалист порекомендовал есть груши, апельсины, лимоны, яблоки, сливы, авокадо, из овощей - брокколи.