Врач рассказал, как восстановиться после бессонной ночи

- Похмельный синдром убирается временем и водой. Мы должны достаточно много пить, чтобы убрать последствие алкоголизации. Можно съесть лапшу, но без майонеза. Так как лапшу заваривают с водой, соответственно, она восполнит определенный запас жидкости, плюс в ней содержится белок. В целом он действительно может помочь, но стоит помнить, что в лапше быстрого приготовления содержатся перец и соль, есть ароматизаторы и добавки, которые только вредят нашему организму. У человека, употребившего алкоголь, и так изменен кислотно-основной состав в организме, снижен кислотный баланс в желудке. Поэтому лучше всего простая белковая пища, с достаточным количеством овощей, - заключил медик.