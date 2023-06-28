Врач рассказал, как восстановиться после бессонной ночи
Подготовка к экзаменам, праздники и работа - все это может стать причиной сбитого ритма жизни. Главный специалист по медицинской профилактики Тульской области Владимир Кулагин рассказал, как восстановиться и прийти в себя после ночи без сна.
Завтра экзамен
Многие студенты готовятся к экзаменам в ночное время, лишая себя сна. А утром они чувствуют усталость, что мешает сосредоточиться на предмете, который предстоит сдавать.
В первую очередь Кулагин советует не допускать подобных ситуаций, отмечая, что толку от такой подготовки на экзамене не будет. Умственные процессы в мозге человека замедляются, а память и реакция притупляются. Однако взбодриться после бессонной ночи можно.
- Поможет холодный душ, выполнение физических упражнений, то есть хотя бы 30 минут позаниматься. А в течение дня нужно правильно распределить объем энергии. Важно рассчитать свои силы на весь текущий день. Безусловно, должно быть энергетическое питание, завтрак должен быть полноценным – это йогурт, фрукты, сухофрукты, яйца. Всегда должен быть белок, необходимые аминокислоты. Белковая пища помогает восстановиться после бессонной ночи. Важно соблюдать питьевой режим, - рассказал врач tsn24.ru.
Считается, что взбодриться помогают энергетические напитки. Специалист говорит об обратном. Энергетик лишь усугубит состояние.
- Если человек не спал, у него, естественно, будет повышенный пульс, повышено давление. Если он еще добавляет энергетический напиток, чтобы разогнать пульс и давление еще больше, это может быть опасно выбросом гормона стресса. Здесь несуразное применение энергетических напитков будет опасно для здоровья.
Вчера был праздник
С учебой и работой теперь понятно. Но как быть, если причиной бессонной ночи стал алкоголь и веселье. По мнению врача, идти на работу на следующий день неприемлемо:
- Как правило, это люди трудоспособного возраста и им явно за 30-40 лет. В такой ситуации есть риски получить артериальную гипертензию, а также повышение ритма сердца. В таком состоянии работа недопустима. В первую очередь нужно обеспечить водный режим, восстановить кислотно-щелочной баланс. Здесь, опять же, только правильное питание.
Существует мнение, что избавиться от утреннего похмелья помогает лапша быстрого приготовления, заваренная с майонезом. Врач дал другой совет:
- Похмельный синдром убирается временем и водой. Мы должны достаточно много пить, чтобы убрать последствие алкоголизации. Можно съесть лапшу, но без майонеза. Так как лапшу заваривают с водой, соответственно, она восполнит определенный запас жидкости, плюс в ней содержится белок. В целом он действительно может помочь, но стоит помнить, что в лапше быстрого приготовления содержатся перец и соль, есть ароматизаторы и добавки, которые только вредят нашему организму. У человека, употребившего алкоголь, и так изменен кислотно-основной состав в организме, снижен кислотный баланс в желудке. Поэтому лучше всего простая белковая пища, с достаточным количеством овощей, - заключил медик.