Упражнения для снятия эмоционального напряжения после работы

Фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал упражнения, которые помогут снять эмоциональное напряжение после трудного рабочего дня. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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«Необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10-15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил Шакула. Он также отметил, что для укрепления эффекта стоит оставаться в расслабленном состоянии спустя несколько минут после упражнения.

Кроме того, Шакула порекомендовал выделить 30-40 минут на бег. «Он положительно влияет на функционирование эндокринной системы, стимулирует выработку дофамина, эндорфина и серотонина», — добавил тренер.