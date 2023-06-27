Нас не вспоминают: почему люди на самом деле икают
Согласно знаменитому поверью, если мы икаем, то нас обязательно кто-нибудь вспоминает. А в средневековые времена даже считали, что икоту вызывают волшебные существа — эльфы. Верить в магию и суеверия нам никто не мешает, однако у икоты есть и медицинские обоснования.
Подробнее о том, что может быть причиной икоты, — в материале «Рамблера».
Как работает механизм икоты?
Дышать людям помогает диафрагма — большая мышца, которая расположена немного ниже легких. Она движется вверх, выталкивая воздух из легких, и вниз, втягивая воздух. Сигналы диафрагме посылает мозг.
Иногда случается, что мозг дает сигнал диафрагме двигаться вниз с большей силой, чем обычно. Это резкое, непроизвольное сокращение мышц приводит к тому, что воздух засасывается в заднюю стенку горла. В результате изменения давления область горла вблизи голосовых связок закрывается, создавая характерный звук — икоту.
Почему мы икаем?
Эту непроизвольную реакцию могут вызвать многие вещи. Исследование показало, что люди начинают икать из-за травм, например головных. Также на появление икоты могут повлиять опухоли, зоб, инфекции, проблемы с центральной нервной системой — к примеру, рассеянный склероз. Кроме того, в число причин входят раздражители, связанные с желудком:
- Изжога
- Гастрит
- Рефлюкс
- Язва
Исследователи из Гарварда отмечают, что к икоте могут привести следующие привычки и поведение:
- Курение сигарет
- Резкая смена температуры
- Повышенная эмоциональность в результате волнения и стресса
- Переполненный желудок (едой, алкоголем и даже воздухом)
Непрерывная икота может доставлять серьезные неудобства и быть признаком проблем со здоровьем. К примеру, мужчина по имени Кристофер Сэндс знаменит тем, что не мог остановить приступ икоты практически три года. В итоге выяснилось, что у него была опухоль мозга, которая давила на диафрагмальный нерв, отвечающий за икотный рефлекс. Когда ему сделали операцию и удалили опухоль, икота прекратилась. Поэтому обязательно обратите внимание на то, как часто вы икаете.