Нас не вспоминают: почему люди на самом деле икают

Согласно знаменитому поверью, если мы икаем, то нас обязательно кто-нибудь вспоминает. А в средневековые времена даже считали, что икоту вызывают волшебные существа — эльфы. Верить в магию и суеверия нам никто не мешает, однако у икоты есть и медицинские обоснования.

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Подробнее о том, что может быть причиной икоты, — в материале «Рамблера».

Как работает механизм икоты?

Дышать людям помогает диафрагма — большая мышца, которая расположена немного ниже легких. Она движется вверх, выталкивая воздух из легких, и вниз, втягивая воздух. Сигналы диафрагме посылает мозг.

Иногда случается, что мозг дает сигнал диафрагме двигаться вниз с большей силой, чем обычно. Это резкое, непроизвольное сокращение мышц приводит к тому, что воздух засасывается в заднюю стенку горла. В результате изменения давления область горла вблизи голосовых связок закрывается, создавая характерный звук — икоту.

Почему мы икаем?

Эту непроизвольную реакцию могут вызвать многие вещи. Исследование показало, что люди начинают икать из-за травм, например головных. Также на появление икоты могут повлиять опухоли, зоб, инфекции, проблемы с центральной нервной системой — к примеру, рассеянный склероз. Кроме того, в число причин входят раздражители, связанные с желудком:

Изжога

Гастрит

Рефлюкс

Язва

Исследователи из Гарварда отмечают, что к икоте могут привести следующие привычки и поведение:

Курение сигарет

Резкая смена температуры

Повышенная эмоциональность в результате волнения и стресса

Переполненный желудок (едой, алкоголем и даже воздухом)