Восемь смертельных для здоровья угроз в летнее время

Постарайтесь летом воздержаться от этих вещей. Так вы сохраните своё здоровье.

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Не делайте этого летом, если не хотите подорвать своё здоровье.

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Нахождение долгое время на свежем воздухе в жару. Вы можете столкнуться с тепловым ударом, который может привести к смерти. Среди признаков такого удара выделяют слабость, головокружение, усталость и пр. В жаркую погоду не забывайте охлаждаться, пить много воды на свежем воздухе, старайтесь не выходить из дома в полуденное время.

Передвижение на электрическом транспорте (электровелосипеде) в солнцезащитных шляпах. Даже в жару нужно надевать не кепку, а шлем, если вы едете на велосипеде.

Употребление сразу же после тренировки в жару холодных напитков. В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, и если вы сразу же после тяжёлой физической нагрузки станете пить холодное, это приведёт к резкому сужению сосудов и спазмам. В результате давление сильно повысится, что может привести к закупорке сосудов, стенокардии, инфаркту миокарда.

Использование кондиционера без его предварительной очистки. В этом случае вы можете заболеть смертельно опасной пневмонией, которую вызывает Legionella pneumophila.

Steffen Schröder

Употребление холодных блюд, которыми легко можно отравиться. Грибы, например, нужно есть только сразу после замачивания. Чёрный гриб рекомендуется оставлять в воде максимум на 4 часа, а лучше - на 1-2 часа.

Употребление остатков еды без варки или разогрева. В холодильнике могут быть бактерии Listeria, и особенно рискуют ими заразиться пожилые, беременные, новорождённые, люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому перед употреблением блюд из холодильника сначала подвергайте их термической обработке.

Неправильное использование спиралей для комаров. Закрепите её обязательно перед использованием на специальной железной подставке. Следите также, чтобы спираль не находилась близко к легковоспламеняющимся предметам.

Купание для охлаждения. Для купания выбирайте известные места. Потому что никто не знает, что может скрываться под водой в неисследованных частях водоёма.