Диетолог объяснила, как правильно худеть людям с ожирением

Количество россиян с диагнозом «ожирение» постоянно растет. Об этом заявила диетолог Анна Кривошеева. По ее словам, основная причина печальной статистики состоит в неправильно составленном меню.

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В первую очередь она призвала уделить внимание растительной пище. Например, добавить в рацион больше фруктов и овощей. Вместо газированных напитков лучше употреблять простую воду, сообщает «Известия».

«Выбирайте нежирные источники белка — рыбу и нежирные молочные продукты. Ограничьте потребление насыщенных жиров — они содержатся в мясе и жирных молочных продуктах, таких как сыр и масло», — подчеркнула Кривошеева.

Она посоветовала добавлять в рацион больше сложных углеводов и белков. Быстрые рафинированные углеводы стоит исключить. Рыба и орехи также станут хорошим дополнением к меню.