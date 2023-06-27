Почему пить из алюминиевых банок опасно для здоровья

Врачи не устают предупреждать нас об опасности сладкой газировки. И небезосновательно: такие напитки действительно отнюдь не безвредны. Как правило, в них содержится большое количество сахара и кислоты, которая разрушает зубы. Вдобавок к этому люди, злоупотребляющие газировкой, нередко страдают от проблем с ЖКТ.

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Но мало кто говорит о том, что алюминиевые банки, в которых часто продаются газированные напитки, также могут представлять опасность. Специалисты рекомендуют отказаться от напитков в такой таре или хотя бы переливать их в стакан перед употреблением.

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Подробнее об опасности алюминиевых банок – в материале "Рамблера".

Бактерии

Несколько лет назад ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что на поверхности банок с газировкой содержится довольно много бактерий. Некоторые из обнаруженных микроорганизмов оказались потенциально опасными для здоровья человека. В частности, специалисты обнаружили кишечную палочку, которая может вызвать диарею и респираторные недуги.

А во время другого эксперимента исследователи обнаружили Enterobacter cloacae, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas luteola – бактерии, которые также относятся к условно-патогенным микроорганизмам и могут стать причиной серьезных заболеваний.

Бисфенол А

Бисфенол А – химическое соединение, которое довольно часто используется при изготовлении алюминиевых банок. Специалисты установили, что бисфенол А может утекать из состава банки и попадать в напиток.

Это подтвердили корейские ученые, проведя соответствующее исследование. Они разделили подопытных на две группы: обе группы употребляли несколько дней один и тот же напиток, но первая пила из стеклянных бутылок, а вторая из алюминиевых банок.

В ходе работы ученые установили, что уровень бисфенола А в моче у тех, кто пил из банок, вырос на 1600%, а систолическое давление повысилось на 4,5 пункта. Данный скачок не навредит здоровым людям, но может быть крайне опасен для тех, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что делать

Полностью отказаться от алюминиевых банок довольно сложно. В конце концов, это весьма практичная тара, которая позволяет перевозить напитки с собой, не опасаясь за их сохранность.