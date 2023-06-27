Хирург: злоупотребление водкой может вызвать импотенцию и гинекомастию

Злоупотребление спиртным негативно сказывается на всех системах организма. Однако у мужчин частое употребление алкоголя также может вызвать проблемы с потенцией.

© Runews24

По словам хирурга Алексея Умнова, дело в том, что при злоупотреблении алкоголем в крови увеличивается концентрация эстрогенов и снижается тестостерона. В результате мужчина может столкнуться с импотенцией и снижением количества здоровых сперматозоидов.

«Постепенно снижается количество «здоровых и подвижных» сперматозоидов, сужаются семенные канальца. Это главная опасность. Повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозгу, отвечающее за получение полового удовольствия, вследствие чего оргазм может не наступить», — подчеркнул врач.